Polis Memuru Yunus Aydın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Polis Memuru Yunus Aydın Toprağa Verildi

Polis Memuru Yunus Aydın Toprağa Verildi

İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın, Bursa'da defnedildi.

09.02.2025 16:18
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İzmir'in Bornova ilçesinde dün eşiyle bindiği motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın'ın cenazesi, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru 26 yaşındaki Yunus Aydın'ın cenazesi, İzmir'deki işlemlerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'ne getirildi.

Buradaki mahalle camisinde Aydın'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Aydın'ın ailesi ve yakınları ile İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Bu arada aynı kazada yaralanan Yunus Aydın'ın 4 aylık eşi Mihriban Aydın'ın (25) ise tedavisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yunus Aydın'ın (26) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti. Kazada, sürücü ve motosikletteki eşi Mihriban Aydın ağır yaralanmıştı. Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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