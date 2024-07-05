Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Yakalandı

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Ümraniye'de 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis memuruna çarptı. Polis memurunun metrelerce sürüklenmesine neden olan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 2 ayrı suçtan arandığı ve hapis cezası olduğu öğrenildi.

05.07.2024 16:39
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Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ÜMRANİYE'de 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan polis memuruna çarptı. Polis memurunun metrelerce sürüklenmesine neden olan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Şüpheli Y.K.'nin 2 ayrı suçtan arandığı ve 20 yıl 39 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi.İddiaya göre denetim yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya çalıştı. Polis memuru kaçmasını engellemek istediği şüphelinin gaza basması sonucu yere düşerek yaralandı. Metrelerce yerde sürüklenen pollis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis memurunun yere düştüğü anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Mahalle sakinlerinden biri, "50 metre ileride aracın niçin durdurulduğunu bilmiyoruz.Şüphelinin niçin arandığını, öncesini bilmediğimiz için birşey diyemiyoruz. Polis memuru kontrol esnasında bir anda nereye tutunduğunu bilemiyoruz. Fakat 50 metre sürükleyerek ciddi bir mücadele veriyor polis memurumuz. En sonunda sürükleyerek kaldırıma atıyor. Karşıdan gelen araçlardan birinin hızını kesmesiyle sollamayla buradan kaçıp gittiğini biliyoruz. Askıda kalmış polis memuru ciddi bir mücadele vermiş. Gerek esnaf gerek mahalle sakinleri hemen polis memurunun müşahadeye alındığını biliyoruz" diye konuştu. Şüphelinin kaçtığı araç, Cemil Meriç Mahallesindeki bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Kimlik bilgileri tespit edilen Y.K. isimli şüpheli ile S.D. isimli kadın şüpheli bir markette yakalandı. Mahalle sakini Yusuf Çetin, "Dükkandaydım ben araç vardı pazarın başında. Yunus polisleri de denetleme yapıyordu pazarın başında. Dükkandan çıkınca araç bir anda hızlanmaya başladı. Yunus polisi de kapıya doğru tutunuyordu. Hızlı bir şekilde gidince araç kapıya asılı kaldı. 15-20 saniye sürüklendi asılı bir şekilde " diye konuştu.

Şüphelilerden Y.K.'nin 2 ayrı suçtan arandığı ve 20 yıl 39 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA

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