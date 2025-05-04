'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü menfezde yakalandı - Son Dakika
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'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü menfezde yakalandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan sürücü Enes A., polise çarptıktan sonra kaza yaparak kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre süren takip sonrası sürücü saklandığı menfezde yakalanırken, polis memuru hastaneye kaldırıldı.

04.05.2025 20:19
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Recep B.'ye, cipiyle çarpıp kaçan, takip sırasında kaza yapan Enes A. (31), yaralı olarak saklandığı menfezde yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü menfezde yakalandı

DUR İHTARINA UYMADI POLİSE ÇARPTI

Malkara ilçesinin Ahievren Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 61 AEK 606 plakalı cipin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü Enes A., polis memuru Recep B.'ye aracı çarparak kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü takibe aldı. Bu arada yaralanan polis memuru da gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü menfezde yakalandı

MENFEZDE YAKALANDI

Yaklaşık 5 kilometre süren takip sırasında Enes A.'nın kontrolünü yitirdiği cip, tarlaya devrildi. Hafif yaralanan Enes A. aracını bırakıp, yaya olarak kaçtı. Bölgeye takviye jandarma ve polis ekipleri sevk edilerek, çevrede arama başlatıldı. Ekiplerin aramasında sürücü Enes A., saklandığı menfezde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Enes A. hakkında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan polis memuru Recep B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

\'Dur\' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü menfezde yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü menfezde yakalandı - Son Dakika

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