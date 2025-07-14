1) POLİS OTOSUYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 POLİS VE 1 ASKER YARALI

SAMSUN'un Atakum ilçesinde polis otosuyla otomobil çarpıştı. Kazada polis memurları Mehmet A. ve Murat C. ile diğer aracın sürücüsü Üsteğmen Hikmet Y. yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sahra Sıhhiye'de Mali Şube Müdürü Üsteğmen Hikmet Y.'nin kullandığı 26 ABZ 237 plakalı otomobil ile Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet A. yönetimindeki 55 APM 825 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Üsteğmen Hikmet Y. ile diğer araçtaki polis memurları Mehmet A. ve Murat C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

-------------------

-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

================================================

2) KONYA'DA ORMAN YANGINI

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvras mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğanhisar ve Ilgın orman işletme ve itfaiye ekipleri karadan yangın söndürme helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

Konya Valiliği'nin 'X' hesabından yapılan açıklamada, "Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkiinde saat 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimizle aralıksız müdahale edilmektedir" denildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.