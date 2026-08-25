Polis Taklidiyle Dolandırıcılık: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Polis Taklidiyle Dolandırıcılık: 1 Tutuklama

Polis Taklidiyle Dolandırıcılık: 1 Tutuklama
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Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı, 2'si serbest.

Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı otoyol ekiplerince icra edilen devriye faaliyetleri sırasında durumundan şüphelenilen ticari araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda 6 bilezik, 27 tam altın, 3 yarım altın, 9 çeyrek altın, 3 yüzük, 2 çift küpe, 5 bileklik, 5 kolye, hafıza kartı ile bir miktar dolar, avro ve Türk lirası ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile JASAT ekiplerince yapılan araştırmalarda, şüpheli şahısların kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polis Taklidiyle Dolandırıcılık: 1 Tutuklama - Son Dakika

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