Polis Teşkilatı'ndan Atatürk'e Saygı Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis Teşkilatı'ndan Atatürk'e Saygı Ziyareti

Polis Teşkilatı\'ndan Atatürk\'e Saygı Ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

08.11.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMNİYET Genel Müdürü Mahmut Demirtaş başkanlığında, emniyet teşkilatı mensupları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki törene Demirtaş'ın yanı sıra Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, daire başkanları, öğretim üyeleri, polis müdürleri ve çok sayıda polis katıldı. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Demirtaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, heyet saygı duruşunda bulundu. Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Demirtaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; ebediyete irtihalinizin 86'ncı yıl dönümünde tüm teşkilatımızla birlikte manevi huzurunuzdayız. 'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyetimizin ve bağımsızlık ideallerinizin bekçileri olarak, her geçen gün derinleşen minnet ve gururla yolunuzda yürüyoruz. Türk polis teşkilatı olarak, emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için aynı inanç ve adanmışlıkla çalışmaktayız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyet'in korunması için hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bağlı kalarak, toplumsal barış ve huzur yolunda sorumluluğumuzu bir an bile unutmuyoruz. Şanlı bayrağımızı, mukaddes değerlerimizi ve mirasınızı her türlü tehdit karşısında koruma azmiyle sürdürdüğümüz görevimiz, bu ülkenin en kutsal emanetidir. Biliniz ki Türk polis teşkilatı, emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daha aydınlık yarınlara taşıma hedefinden asla taviz vermeyecektir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da asil milletimizin huzurunu, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruma sadakatimizi her daim sürdüreceğiz. Tarih boyunca gösterdiğimiz cesaret ve iradeyle; milletimize, devletimize ve mukaddes değerlerimize yönelik her türlü tehdit karşısında kararlı bir duruş sergileyeceğimizden şüpheniz olmasın. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, asil milletimizin yanında ve emrindeyiz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Demirtaş, Yerel Haberler, Anıtkabir, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Teşkilatı'ndan Atatürk'e Saygı Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
17:52 Mansur Yavaş ’istifa’ iddialarına nokta koydu Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu
17:45 İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı’ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz
17:27 En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var
17:12 Kylian Mbappe’ye ağır darbe Kylian Mbappe'ye ağır darbe
17:06 Arda Güler’e bir talip daha çıktı Arda Güler'e bir talip daha çıktı
17:05 ’’Narin’i Nevzat mı öldürdü’’ sorusuna anne Yüksel Güran’dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu ''Narin'i Nevzat mı öldürdü?'' sorusuna anne Yüksel Güran'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu?
17:01 Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı
17:00 Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 13:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: Polis Teşkilatı'ndan Atatürk'e Saygı Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.