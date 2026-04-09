Polis Teşkilatı'nın Yıl Dönümü Kutlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Nenehatun Mahalle Mezarlığı'nda şehitlik ziyareti ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa Darıca Belediyesi Başkanvekili Kenan Demirbaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Ayrıca program yarın, ilçedeki Cevher Dudayev Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ardından Darıca Emniyet Müdürlüğü'ndeki "tebriklerin kabulü" ile devam edecek.