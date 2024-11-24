Polis Tüfekle Kaçan Sürücüyü Yakaladı

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Polis ekiplerinin kaçan sürücüye müdahale anları cep telefonu kamerasında

Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU/ - SARIYER Devriye Ekipler Amirliği polisler uygulama yaptığı sırada bir sürücü kaçmaya çalıştı.Sürücüyle polis ekipleri arasında yaşnan kovalamaca anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte önü kesilen sürücü ters yöne girip bir süre daha kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü aracın lastiklerine ateş ederek yakaladı. 16 suç kaydı ve 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen sürücü Okan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Kasım Salı günü saat 15.20 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde aracıyla seyir halinde olan Okan Ö., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yapılan uygulama noktasına yaklaştığı sırada kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri sürücüye müdahale etti. 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

SARIYER POLİSİ ATEŞ AÇARAK YAKALADI

Çayırbaşı'ndan Hacıosman'a doğru hızla ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye düşürerek Maslak'taki bir hastanenin önüne geldi. Burada trafiğe takılan sürücü Okan Ö. arkasından gelen polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak sürücü dönüş yaparak önce hastanenin önündeki yola girdi ardından da kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin aracın lastiklerine ateş açması sonucu kaçamayacağını anlayan Okan Ö., otomobilden inerek yaya olarak uzaklaşmak istedi. Ancak şüphelinin peşinde olan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Okan Ö.'yü kısda sürede yakaladı. Yaşananlar bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Okan Ö.'nün yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında poliste 16 suç kaydı ve 'Cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan Okan Ö. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.