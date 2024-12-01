Polis ve Savcı Kılığındaki Dolandırıcılar, 8 Milyon Lira Çaldı

Güncel

ANKARA'da telefonla aradıkları 2 kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak 8 milyon lira dolandıran 3 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan 2 kişiyi, telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırıp 8 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk lirasını alarak dolandıran çeteyi deşifre etti. 3 şüphelinin içinde bulunduğu aracı tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. 'Fanus' adı verilen operasyonda araç, Niğde Otoyolu'nda durdurulup, 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 175 bin dolar ve 2 milyon lira ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.