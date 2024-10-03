Polise Çarpan Sanığa 5 Yıl 10 Ay Hapis

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Kayseri'de uygulama yapan polise aracıyla çarparak yaralayan sanık 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.T. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki polis memuru H.U. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.E, olay günü sanık ve bir arkadaşıyla araçta olduğunu anlattı.

Alkollü olduklarını dile getiren H.E, "Aracı sanık İ.T. kullanıyordu. Polis noktasında durup durmadığımızı hatırlamıyorum. Aracın polise çarptığını görmedim, sonrasında kovalamaca da yaşanmadı." dedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık İ.T'nin "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, olay günü alkollü olduğunu, uyuşturucuyu ise bir gün sonra aldığını öne sürdü.

Uygulama noktasında polise çarpmadığını savunan sanık, beraati ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İ.T'ye "nitelikli kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2 yıl 6 ay ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.