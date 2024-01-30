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HAKKARİ'de polisler, çocuklu kadının kar temizliğine yardım etti - Son Dakika
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HAKKARİ'de polisler, çocuklu kadının kar temizliğine yardım etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tek katlı toprak evinin damını kardan temizlemeye çalışan 3 çocuk annesi Gülay Kömür'e polis memurları yardım etti. Eşini trafik kazasında kaybeden Kömür, polislere teşekkür etti.

HAKKARİ\'de polisler, çocuklu kadının kar temizliğine yardım etti
30.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:05
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HAKKARI'nin Yüksekova ilçesinde tek katlı toprak evinin damını kardan temizlemeye çalışan 3 çocuk annesi Gülay Kömür'e (49), polis memurları yardım etti. Eşini 7 yıl önce trafik kazasında kaybeden Kömür, polislere teşekkür etti.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapatırken, tek katlı evlerin ise adeta kara gömülmesine neden oldu. İlçede kar kalınlığı, yaklaşık 1 metreye ulaştı. Esenyurt Mahallesi'nde Gülay Kömür ve 3 çocuğunun yaşadığı tek katlı toprak evin damında ise zaman zaman yapılan temizliğe rağmen yaklaşık yarım metre kar birikti. Kömür, kar küreğini alarak dama çıkıp temizlik yapmaya başladı. Bu sırada mahalleden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli 3 polis memuru, Kömür'ün zorlandığını görünce hemen yardıma koştu. Ekipteki 2 erkek polis, hemen dama çıkarak karı temizleyip Kömür ailesini yaşadıkları bu sıkıntıdan kurtardı.

Eşini 7 yıl önce trafik kazasında kaybettiğini, 2'si kız, 3 çocuğunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığı destekle okuttuğunu belirten Gülay Kömür, Kar temizliği yaparken, evimin önünden geçen polisler selam vererek yardıma ihtiyacımın olup olmadığın sordular. Ardından da hemen yardıma koştular. Ellerine aldıkları kar kürekleriyle damdaki karı temizlediler. Allah hepsinden razı olsun dedi.

Polis memuru Ahmet Turan Şeker, Yoldan geçerken, bir ablamızın damda kar temizlediğini gördük. Sorduk, 'Yardıma ihtiyacın var mı diye.' Kendisinin eşi yokmuş. Biz de küreklerimiz alıp ablamızın yardımına koştuk diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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