Polonya Başbakanı Tusk Türkiye'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Polonya Başbakanı Donald Tusk, gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını ve ziyareti kapsamında, Ankara'nın bölgesel güvenlik konularındaki rolünü değerlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bugün yaptığı açıklamada gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. Tusk, Ankara'nın bölgesel güvenlik konularında artan rolü üzerine temaslarda bulunmayı hedefliyor. ABD'de ocak ayında göreve başlayan Başkan Donald Trump liderliğindeki Beyaz Saray yönetiminin, savunma alanında AB'ye mesafeli duruşu, Avrupalı ülkeleri alternatif çözümler bulma yoluna itiyor. Dün Brüksel'de gerçekleşen savunma zirvesinde Avrupalı liderler savunma harcamalarını artırma sözü verdi.

Tusk ayrıca Polonya'nın, kara mayınları ve cluster mühimmatlarınının kullanımını yasaklayan iki uluslararası sözleşmeden çekilmesini desteklediğini açıkladı. Bu değişim, Polonya'nın da savunma stratejisinde dikkat çekici bir dönüşüme işaret ediyor.