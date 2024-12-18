Polonya'da Öğrencilere Vize Sorunu: Eğitim Hayalleri Tehlikede - Son Dakika
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Polonya'da Öğrencilere Vize Sorunu: Eğitim Hayalleri Tehlikede

Polonya\'da Öğrencilere Vize Sorunu: Eğitim Hayalleri Tehlikede

Polonya'da üniversite okuyan Türk öğrencileri, vize alamadıkları için okullarına devam edemiyor. Öğrenciler, vize randevusu almakta güçlük çekerken, bazıları ise aldıkları ret kararlarıyla eğitim hayatlarında zorluklar yaşıyor.

18.12.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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POLONYA'daki üniversitelerde okuyan son sınıf öğrencileri Zeynep Özhan ve Tuğçe Baran ile 3'üncü sınıf öğrencisi Kamil Çolak, vize alamadıkları için okullarına devam edemediklerini belirtti.

Polonya'da üniversite okuyan bazı öğrenciler ya vize başvurularına ret alıyor ya da vize randevusu alamıyor. Eğitim ücretlerini yatıran öğrenciler, sınavlar başlamasına rağmen okullarına gidemiyor.

Polonya'nın Wroclaw kentinde 4 yıldır okuduğu Lower Silesia Üniversitesi'nde bu yıl son sınıfa gidecek olan Zeynep Özhan, "Vize randevusu bulamadım. Vizeye giden arkadaşlarım da çok fazla ret aldı. Onların da ikinci veya üçüncü seneleri olsa da vize alamadılar. Sınav dönemleri de başladığı için okulumu dondurmak zorunda kaldım" dedi.

Her yıl vizenin yenilendiğini anlatan Özhan, "Oturuma başvurursanız, size kalma hakkı tanıyorlar. Maksimum 1 senelik vize veriyorlar. D tipi vize öğrenci vizesi. Temmuzun ortasından beri randevu arıyorum. Bot sistemleri var, yapay zekayla dakikada 1 ya da 10 dakikada bir girip sizin adınıza kontrol ediyor, onlara bile başvurdum ama hiç cevap çıkmadı" diye konuştu.

'SON SENEM, SANA NE GİBİ ZARARIM DOKUNABİLİR'

Okulların 1 Ekim'de açıldığını, sınav dönemlerinin bile başladığını kaydeden Zeynep Özhan, Polonya'daki diğer Türk öğrencilerin de vize sorunu yaşadığını kaydetti. Bir arkadaşının Wroclaw Üniversitesi'nde ekonomi bölümüne başvurduğunu ancak vize başvurusunda ret aldığını anlatan Özhan, "'Biz sizin Polonya'ya gidiş nedeninizi anlayamadık, o yüzden vize veremeyiz' demişler" dedi. Okul ücretlerini bile yatırdıklarını ve dondurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özhan, "Durum çok kötü. İlk kez okula yazılanlar için neden verilmediğini anlayabilirim. Ama okula devam eden öğrencilere böyle bir kayıp yaşatmamalarını isterdim. Zaten senin ülkene gelip, 4 sene okumuşum. Son senem, sana ne gibi zararım dokunabilir, bana neden ret veriyorsunuz ya da bana neden vize vermiyorsun" diyerek sitem etti.

'BU YIL OKULU DONDURDUK; SONRAKİ SENE TEKRAR DENEYECEĞİZ'

Zeynep Özhan'ın sınıf arkadaşı Tuğçe Baran, vize randevusu bile alamadığını dile getirdi. 2021'de Polonya'daki üniversitede hazırlık sınıfında okumaya başladığını, bu yıl son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Baran, "Bu yıl hala okula gidemedik. Okulu dondurmak zorunda kaldık. Randevu dahi bulamadık. Randevu bulanlar var tanıdıklarımız, onlar da ret yiyor. 4 aydır vize randevusu için uğraşıyoruz. Okula kaydımızı yeniledik, ücretlerimizi gönderdik ama vize randevusu dahi alamıyoruz. Açıkçası sinir bozucu. Üç yıl okumuşuz son yıl, bitirip bir işe başlamak istiyoruz ama bitiremiyoruz. Bu yıl okulu dondurduk; sonraki sene tekrar deneyeceğiz" dedi.

'VİZE PROBLEMİMİZ ÇÖZÜLÜRSE İKİNCİ DÖNEM OKULUMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Aynı üniversitede okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Kamil Çolak da 2021 yılında okumak için gittiği Polonya'daki eğitimine sağlık problemleri nedeniyle 1 yıl ara vermek durumunda kaldığını söyledi. Çolak, bu yıl yeniden kayıt yaptırıp, dönmek istediğinde vize problemiyle karşılaştığını açıkladı. Vize randevusuna ret aldığını belirten Çolak, ret kararı verildikten 29 gün sonra pasaportunun gönderilmesine de tepki gösterdi. Okulların da bu duruma anlam veremediğini, birinci dönem alamadığı dersleri ikinci dönem telafi etmeye çalışacağını söyleyen Çolak, "Eğer vize problemimiz çözülürse ikinci dönem okuluma devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Polonya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Hukuk, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da Öğrencilere Vize Sorunu: Eğitim Hayalleri Tehlikede - Son Dakika

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