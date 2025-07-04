Polonya'dan Rusya'ya Nota

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünün Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında zarar görmesiyle ilgili Rusya'ya nota verdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece gerçekleşen büyük çaplı Rus saldırısının yangınlara ve büyük yıkıma neden olduğunu belirtti.

Sikorski, Polonya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünün de zarar gördüğü bilgisini vererek, "Başkan Trump, Putin barış çabalarınızla alay ediyor. Lütfen Ukrayna'ya uçaksavar mühimmatı sevkiyatını yeniden başlatın ve saldırgana karşı sert yeni yaptırımlar uygulayın." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Polonya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konsolosluğun zarar görmesine de neden olan Ukrayna halkına yönelik hava saldırılarını protesto eden bir notanın Rusya'nın Varşova'daki Büyükelçiliğine iletildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırının uluslararası hukuku, özellikle de 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'e 539 insansız hava aracı ve 11 füzeyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.