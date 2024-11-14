Polonya'nın Bağımsızlık Günü İstanbul'da Kutlandı - Son Dakika
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Polonya'nın Bağımsızlık Günü İstanbul'da Kutlandı

Polonya\'nın Bağımsızlık Günü İstanbul\'da Kutlandı

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bağımsızlığının 106. yıl dönümünü kutladı. Diplomatik ilişkiler vurgulandı.

14.11.2024 23:16
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Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, bu ülkenin bağımsızlığının 106. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, İstanbul belediye temsilcileri, kilise ve akademik dünyadan temsilciler, yabancı misyon temsilcileri ile İstanbul'daki Polonya toplumu üyeleri katıldı.

Burada konuşan Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, Polonya ve Türkiye arasındaki zengin ve uzun geçmişe dayalı diplomatik ilişkilere dikkati çekerek, bu ilişkilerin 15. yüzyıla kadar uzandığını belirtti.

Lesniak, geçen yıl bağımsız Polonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin yenilenmesinin 100. yılını kutladıklarını hatırlatarak, iki ülke arasındaki uzun süreli siyasi ve ekonomik işbirliğine vurgu yaptı.

"Polonya ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğini desteklemek, başkonsolosluğumuzun önceliklerinden biridir." diyen Lesniak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Lesniak, geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 12 milyar doları geçtiğini belirterek, özellikle dijitalleşme ile ilgili sektörlere ilgi duyduklarını, mayıs ayında Polonya-Türkiye Siber Güvenlik Forum'u düzenlediklerini söyledi.

İstanbul Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı Ofisinin önemini vurgulayan Lesniak, turizm sektöründeki işbirliğine ve inovasyon adına yapılan akademik işbirliklerine değindi.

Lesniak, "Bu yıl yalnızca Türkiye'yi 1,6 milyon Polonyalı turist ziyaret etti. Turizm, sadece halklar arasında bağ kurmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik ve kültürel işbirliğini de güçlendirir." şeklinde konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek de iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere işaret ederek, Polonezköy'ün "asırları deviren karşılıklı samimi ilişkiler ve Polonya bağımsızlık mücadelesine verdikleri desteğin en güzel simgesi" olduğunu belirtti.

Türkiye ve Polonya ilişkilerinin sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Gevrek, "Artan ekonomik ve siyasi ilişkilerimizin ülkelerimiz ortak menfaatleri doğrultusunda daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Polonya ulusal madalya takdim töreni gerçekleştirildi.

Anna Adamczyk-Janik Gümüş Liyakat Haçı ve Erkan Çalışkan ise Bronz Liyakat Haçı ile ödüllendirildi.

Madalyalar, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang ve İstanbul Başkonsolosu Lesniak tarafından, ödül sahiplerinin Polonya'nın tanıtımına katkılarından dolayı Polonya Cumhurbaşkanı kararıyla takdim edildi.

Resepsiyon, takdim töreninin ardından bağımsızlık pastasının kesimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya'nın Bağımsızlık Günü İstanbul'da Kutlandı - Son Dakika

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