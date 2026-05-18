Polonya: Türkiye stratejik ortağımız, NATO zirvesinde birlik mesajı vermek istiyoruz

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: DURSUN ALKAYA

(VARŞOVA) - Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Avrupa ve ABD arasındaki ilişkilerin geleceğinin parlak olmasını diledi. Bosacki, "Bunun kanıtı olarak iki ay sonra düzenlenecek NATO zirvesini görmek istiyoruz. Bunun için sıkı bir şekilde ortaklarımızla çalışıyoruz. Hem Türkiye hem ABD ile çalışıyoruz. Dünyaya birlik mesajı vermek istiyoruz" dedi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Polonya ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilikleri tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında bir grup Türk gazeteciyle Varşova'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede Bosacki, Türkiye'den gazetecilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çünkü Türkiye kilit ve stratejik bir ortaktır. Polonya'ya büyüme, kalkınma ve savunma konusunda yardımcı olan çok stratejik bir ortaktır. İlişkilerimizde kilit bir nokta olarak geçen Türkiye'ye yapılan ziyaretleri görüyorum" dedi. Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler yaptığını ve iki ülke arasında ticaret anlaşmaları imzalandığını anımsatan Bosack, "Ticaret hacminde ortak hedefimiz 15 milyardır. İyi bir yoldayız. Bu sene veya gelecek sene amacımıza ulaşabiliriz" dedi.

Bosacki, ülkesinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini her zaman desteklediğini dile getirdi.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAĞIMIZ"

Polonya ve Türkiye'nin her zaman yan yana olduğunu kaydeden Bosacki, "Hala da bu beraberlik devam ediyor. Vurgulamak isterim ki, stratejik açıdan ve savunmamız açısından Türkiye çok önemli bir ortağımızdır. Aynı zamanda NATO'nun kilit bir ortağıdır. Geçen sene Aralık ayındaki ziyaretler bunu da kanıtlıyor" ifadelerini kullandı. Polonya için güvenli bir doğu sınırının önemine vurgu yapan Bosacki, "Bunda da Türkiye de bize yardımcı oluyor. NATO'nun Doğu kanadı olarak ayrıca da Karadeniz Bölgesi'ni savunan önemli bir partnerimizdir" diye konuştu. Bosack barış istediklerini söyleyerek, "Rusya ödüllendirilemez" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bosack, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir görüşme beklenip beklenmediğine ilişkin soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğini söylediğini ama çatışmaların devam ettiğini dile getirdi. Bosacki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize göre Rusya şu anda ekonomik açısından kötü bir durumdadır. Çünkü savaş tam kapsamlı savaş dört yıldan beri devam ediyor. Aynı zamanda yaptırımlar işe yarıyor. Bu konuda da Türkiye'nin daha büyük desteğini bekliyoruz. Konuşmalar, barış konuşmaları nerede yapılacak diye aslında bizim için o kadar önemli değil. İki taraf yani Rusya ve Ukrayna hangi şehri seçerse oraya biz de gidebiliriz ve biz de destekleriz onu. İstanbul olabilir, Amerika'daki herhangi bir şehir olabilir ama Moskova olamaz. Çünkü Putin böyle bir teklifte bulmuştur. Bu eğer sadece boş bir konuşma, palavra değilse biz her zaman hazırız."

"POLONYA BÜTÇESİNİN YÜZDE 5'İNİ SAVUNMAYA AYIRIYOR"

Bosacki, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki yerine ilişkin soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"NATO'yu temel bir savunma sistemi olarak görüyoruz. NATO 80 yıllık bir kurum. Hala varlığını sürdürüyor ve gelecekte de yardımcı olacak. Bazı şeyler değişiyor. ABD'nin yaklaşımı değişti ve bunun farkındayız. Sadece Trump'ın iktidarda olduğu zamanlarda değil, önceden de bunlar konuşuluyordu. Biz önceden hazırlanıyorduk. Avrupa'da ve Polonya'da kendi ordumuzu güçlendirmek istiyoruz. Polonya bütçesinin yüzde 5'ini savunmaya ayırıyor. İkili anlaşmalar da yapılıyor. NATO kadar onlar da bizim için önemli. Fransa ile geçen sene yaptık. Şimdi ise İngiltere ve İtalya ile yapacağız. Türkiye de bizim için önemli bir partnerdir. Belki önümüzdeki günlerde anlaşma olur."

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin soru üzerine Zirve'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Bosacki, "Başarılı olmasını istiyoruz. NATO Avrupa'nın, Polonya'nın geleceği. Avrupa ve ABD arasındaki bağlar sadece tarih açıdan güçlü değil. Umarım geleceği de parlak olacak. Bunun kanıtı olarak iki ay sonra düzenlenecek NATO zirvesini görmek istiyoruz. Bunun için sıkı bir şekilde ortaklarımızla çalışıyoruz. Hem Türkiye hem ABD ile çalışıyoruz. Dünyaya birlik mesajı vermek istiyoruz" dedi.

"AGRESİF OLMAYAN BİR RUSYA İSTİYORUZ"

Bosacki, Rusya ile Ukrayna arasında ilk yapılan müzakerelere ilişkin sorunun ardından, 2022 veya 2023'teki görüşmelerde ateşkese varılmadığını ve İngiltere'nin araya girmediğini belirtti. Bosacki, "Polonya olarak barışa giden bütün çabaları destekliyoruz ve her zaman destekleyeceğiz. Türkiye bu zamana kadar esir takasında etkili oldu. Barış için kilit Rusya'nın elindedir. Biz agresif olmayan Rusya istiyoruz. 90'lı yıllardan beri agresif bir ülke. Her zaman emperyalizm ideolojisi vardı. Hala var. Hala da devam ediyor. Her zaman komşularının topraklarına girmek istedi. Agresif olmayan bir Rusya istiyoruz" şeklinde konuştu.