Polonya, Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanları arasında yer alan vatandaşı Damian Sobol'un, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
Polonya haber ajansı PAP'a konuşan Przemysl Bölge Savcılığından Beata Starzecka, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sobol'un Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırısı sonucu öldürülmesine dair soruşturma başlattıklarını kaydetti.
Starzecka, konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşımında bulunamayacağını ekledi.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Polonyalı WCK çalışanının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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