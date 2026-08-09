Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Eskişehir’de Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan 41 yaşındaki Okan K., yanına yaklaşan 38 yaşındaki Murat K. tarafından suya itildi. Suda çırpınan Okan K., çevrede bulunanların müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alınırken, çevredekiler Murat K.’nın olay öncesinde de çevreye rahatsızlık verdiğini öne sürdü.

TELEFONLA KONUŞURKEN BİR ANDA KENDİNİ SUDA BULDU

Olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak'ta bulunan Porsuk Çayı kenarında meydana geldi.

İddiaya göre, çevredeki bir otoparkta görevli olan Murat K., çayın kenarında telefonla konuşan Okan K.'nin yanına yaklaştı. Murat K., henüz bilinmeyen bir nedenle Okan K.'yi suya itti.

Suya düşen Okan K. bir süre çırpınırken, çevrede bulunanlar yardımına koştu.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Porsuk Çayı'na giren vatandaşlar, suda çırpınan Okan K.'yi kurtararak kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yarı baygın halde sudan çıkarılan Okan K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Murat K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından bölgede bulunan bazı kişiler, Murat K.'nin daha önce de çevrede rahatsızlık çıkardığını iddia etti.

Yakındaki bir işletmede oturduğunu belirten Miralay Özcan, şüpheliyi gün içerisinde birkaç kez uyardığını öne sürerek, “Akşama kadar burada gelene geçene saldırmaya çalıştı. ‘Dur’ dedim durmadı. ‘Yapma’ dedim, yine saldırdı. Araçla gelen ailelere bile küfür etti” dedi.

Özcan, Murat K.'nin daha sonra başka bir kişiyi de suya attığını duyduğunu belirterek, olay sırasında “Sizin için suya atıyorum” şeklinde bağırdığının kendisine aktarıldığını söyledi.

“BİR HAFTADIR BÖYLE" İDDİASI

Bölgede yaşayan Özlem Polat da Murat K.'nin bir süredir çevredekileri rahatsız ettiğini öne sürdü.

Polat, “Ben görmedim ama tanıyorum. 3 gün önce de sevdiğim bir arkadaşımın dudağını parçalamıştı. Bu kişi bir haftadır böyle” ifadelerini kullandı.

Tanıkların bu iddiaları olayla ilgili soruşturma kapsamında değerlendirilirken, Murat K.'nin neden Okan K.'yi suya ittiği araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.