Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan 7,5 Milyar TL Ekonomik Hacim - Son Dakika
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Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan 7,5 Milyar TL Ekonomik Hacim

Portakal Çiçeği Karnavalı\'ndan 7,5 Milyar TL Ekonomik Hacim

Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 2.8 milyon katılımcıyla 7,5 milyar TL kazandırdı.

19.04.2025 12:19
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ADANA'da bu yıl, 'Dünya Çocukları' temasıyla gerçekleştirilen 13'üncü Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yaklaşık 7,5 milyar TL'lik ekonomik hacim oluşturdu.

Adana'da 4-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen '13'üncü Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, Türkiye Kültür Yolu Festivali iş birliğiyle yüzlerce etkinlik gerçekleştirilirken, 2 milyon 800 bin katılımcı bunları yerinde izledi. Yüz binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği karnavalda; Adanalılar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen karnaval gezginleri ve Ukrayna, Rusya, ABD, Japonya, İsveç, Letonya, Macaristan, Sri Lanka başta olmak üzere birçok ülkeden yabancı katılımcılar da kentin sokaklarında baharı coşkuyla karşıladı. Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının yer aldığı karnavalda, en çok ziyaret edilen yerlerin başında ise çocuk etkinlik alanları geldi. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, yapay zeka, felsefe, müzik, resim gibi sanat eğitimler, eğitici ve bilişsel etkinlikler karnavalda yer aldı.

Karnaval için düzenlenen karavan alanında yüzlerce karavan yerini aldı. Binlerce kişinin konakladığı kamp alanları kuruldu. Binin üzerinde bisikletçi, yüzlerce motosikletçi karnavala katıldı. Karnaval için özel yapılan ödüllü 'Adana'yı Keşfet Puzzle Oyunu'nu, 12 bin kişi oynadı. Karnavalın resmi web-sitesi NisandaAdanada.com karnaval sırasında 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Portakal Çiçeği Karnavalı'nın, toplam Adana ekonomisine sağladığı katkıyla şehir içi ve şehirler arası ulaşım başta olmak üzere diğer kalemlerle birlikte yaklaşık 7,5 milyar TL'lik hacim oluşturduğu da değerlendirildi.

'ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI'

Karnaval Komite Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 13'üncüsünü düzenledikleri 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak adına önemli misyon üstlenmesinin yanında ekonomik açıdan da hareketlilik sağladığını belirtti. Bozkurt, her yıl çok daha fazla yerli ve yabancı turistin karnaval için Adana'ya geldiğini belirterek, şöyle konuşu:

"Karnavalın yerel olmaktan çıkıp ulusal ve uluslararası boyuta taşınması büyük bir turizm hareketliliği sağlıyor. Böylelikle ciddi bir ekonomik hacim oluşuyor. Karnaval, şu anda Adana'nın değil, bütün bölgenin tanıtımına yönelmiş durumdadır. Karnaval ile halkımızın moral değerlerini yükseltmekle birlikte Adana'nın marka kent olma yolunda kazandığı ivmeye katkı sunmuş ve imajını yükseltmiştir. 10 milyondan fazla nüfusun yaşadığı bölgenin tam ortasındaki Adana, bir gastronomi ve eğlence kenti olarak öne çıkmıştır. Halkımızın motivasyonu artarken, esnaftan büyük işletmelere kadar geniş bir ekonomik hareketlilik sağlanmıştır. Böylelikle Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi oluşmuştur. Tüm bunları yaparken de ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için kurumların ve Adana halkının desteğiyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan 7,5 Milyar TL Ekonomik Hacim - Son Dakika

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