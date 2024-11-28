Portakal Nefes Borusunda, Market Sahibi Kurtardı

Elazığ'da nefes borusuna portakal kaçan kişi, market sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Yazıkonak beldesinde markette alışveriş yapan bir kişinin nefes borusuna yediği portakalın parçası kaçtı.
Müşteri, market sahibi Nizamettin Adağa'nın yanına gelerek sırtına vurması için yardım istedi.
Adağa, Heimlich manevrasıyla portakal parçasını çıkararak müşterinin rahat nefes almasını sağladı.
Market sahibinin, müşteriyi hayatını kurtardığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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