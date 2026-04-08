Poyraz'dan Sağlık Sistemi Eleştirisi

08.04.2026 16:39
Uğur Poyraz, sağlık sistemindeki sorunları ve bürokratik engelleri eleştirdi.

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sağlık sistemindeki bürokratik engelleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme politikalarına tepki gösterdi. 90 yaşındaki babasının yaşadığı sağlık sorununu ve tedavi sürecini anlatan Poyraz, modern tıbbi imkanlar varken hastaların ağır ameliyatlara zorlanmasına tepki göstererek, "Benim babam hayatta ama bunu yaptıramayan hangi evladın babası hayatını kaybettiyse vebali vallahi, billahi, tallahi bu memleketi masa başından yöneten, bu empatiyi, bu duyarlılığı kuramayan bürokratlarınızın ve onların sıralı amirlerinindir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, babasının sağlık süreci üzerinden Türkiye'deki sağlık sisteminde yaşanan aksaklıkları ve "masabaşı zihniyeti" olarak tanımladığı bürokratik yaklaşımları gündeme getirdi.

Babasının üç ay önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve "mitral kapak yetmezliği" teşhisi konulduğunu ifade eden Poyraz, hastalığın seyri ve tedavi seçenekleri arasındaki adaletsizliğe dikkati çekti. Poyraz, şunları söyledi:

"Bunun iki tane çözümü var: Bir tanesi açık kalp ameliyatı yani göğsünü açacaklar, 90 yaşında göğsünü açacaklar, kemiklerini açacaklar, o kapaklara müdahale edecekler, diğeri, anjiyo yoluyla giden 'mitraclip' denen bir şey. Bu 'mitraclip' denilen şey, anjiyoyla giriyorlar, o kapakçıklara o 'mitraclip'leri takıyorlar. Tabii yoğun bakımda kalbe müdahale edildiği için ertesi gün servistesiniz, ondan sonra da hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Bakar mısınız teknolojiye, ne kadar muazzam değil mi? Benim babam 90 yaşında, Emekli Sandığı'ndan emekli, bugüne kadar hastaneye gitmemiş."

Devlet, '150 bin liradan fazla veremem' diyor"

"

Modern teknolojinin sunduğu imkanlara rağmen devletin ödeme politikalarının hastaları riskli yöntemlere ittiğini vurgulayan Poyraz, şöyle konuştu:

"Devlet, babama 'Bu mitraclip denilen meret 20-25 bin dolar, biz buna 100-150 bin liradan fazla veremeyiz. Dolayısıyla açık kalp ameliyatı ol' diyor. Ben Uğur Poyraz, 25 yıldır avukatlık yapıyorum. Elimdeki avucumdaki her şeyimi satar, babama, anama, aileme, yetişebildiğim herkesle ilgili her şeyi yaparım. O benim babam, benim rol modelim, benim kahramanım. 'Ben 90 yaşında göğsünü açarım, böyle bir imkan varken bir lira ödemem' diyor devlet. Memleketi işte masabaşından yöneten kafanın yarattığı süreç."

"Vebali masabaşından yöneten bürokratlarındır"

Kendisinin bu maliyeti karşılayabildiğini ancak imkanı olmayan vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babam ameliyat oldu, 'mitraclip'i taktırdım, bir gün yoğun bakımda kaldı, bir gün serviste kaldı, şimdi evde. Ben firmayı tanımıyorum, bir firma reklamı da yapmıyorum. Benim tek umurumda olan babam ve bu süreçte de öğrendiğim; elinde avucunda üç kuruşu olmayan, bu sadaka kültürüne ısrarla alıştırılan gencecik evlatların, anne ve babaları için böyle bir imkan varken açık kalp ameliyatı gibi göğsü yarıp iyileşme süresinin bilmem kaç gün olduğu bir alana mahkum edilmesi..."

Bu ülke için uzuvlarını kaybetmiş Mehmetçik'inin plastik bacağına, plastik koluna bile derecelendirme yapan bir masa başı zihniyet var. Bunu değiştiremem, bu tarafta oturduğum sürece, muhalefette olduğum sürece bunu değiştiremem; bunu değiştirebilmek için elbette iktidar gücü gerekiyor ama her gün, çıktığım her yerde, bütün arkadaşlarımla gördüğüm her iktidar yetkilisinin, her bürokratın başının etini yiye yiye bıktırabilirim, muhalefet görevim de bu. Benim babam hayatta ama bunu yaptıramayan hangi evladın babası hayatını kaybettiyse vebali vallahi, billahi, tallahi bu memleketi masa başından yöneten, bu empatiyi, bu duyarlılığı kuramayan bürokratlarınızın ve onların sıralı amirlerinindir."

Kaynak: ANKA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Tbmm Genel Kurulu, Uğur Poyraz, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi
Aralarında Bozbey’in kardeşi de var: Bursa’da serbest bırakılan 5 zanlı hakkında tutuklama kararı Aralarında Bozbey'in kardeşi de var: Bursa'da serbest bırakılan 5 zanlı hakkında tutuklama kararı

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
