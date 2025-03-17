Pozitifbank\'ın yönetimi TMSF\'ye devredildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildiğini duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan İstanbul merkezli düzenlenen "yasadışı bahis" operasyonunda Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında değeri toplamda 6 milyar 900 milyon TL olan Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konuldu, 59 şüpheli tespit edildi ve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

FLASH TV DE TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ

Flash TV ve Pozitifbank'ın sahibi Erkan Kork, yasadışı bahis örgütü lideri olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kork ile birlikte 59 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin değeri 6,9 milyar TL'yi bulan malvarlıklarına el konuldu.

Operasyon sırasında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu'na da el konuldu. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlaması bulunuyor.

TMSF yönetimine geçen Flash TV'ye kayyum olarak eski Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı atandı.

PAYFİX YASA DIŞI BAHİS İÇİN Mİ KURULDU

Savcılık iddialarına göre Kork, 2014 yılında TroyinBilişim şirketiyle finansal sisteme girdi. Ardından Kork'un yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü. Kork'un bahisten elde ettiği gelirlerle Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu iddia edildi.

İddiaya göre Payfix yazılımları üzerinden yasadışı bahis siteleri Türkiye'de faaliyet gösterdi. Şüpheliler, Payfix altyapısını kullanarak bahis sitelerine para nakli sağladı. Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açtıkları belirlendi.

MASAK DA İNCELEDİ

MASAK ve Merkez Bankası incelemelerine göre Payfix'in sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplam 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi.