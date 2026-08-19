Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun vefatının 7. yılında anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun vefatının 7. yılında anıldı

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun vefatının 7. yılında anıldı
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Kültür ve Turizm eski Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının 7. yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle anıldı. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen 'Haluk Dursun Sergisi ve Belgesel Gösterimi'nde konuşan Bakan Ersoy, Dursun'un kültürel mirası gençlere aktarma gayesini vurguladı. Üç bölümden oluşan sergide Dursun'un akademik hayatı, otobiyografisi ve kitapları yer alıyor.

KÜLTÜR ve Turizm eski Bakan Yardımcısı, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının 7'nci yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle anıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarih profesörü ve bürokrat Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatının 7'nci yıl dönümü nedeniyle Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen 'Haluk Dursun Sergisi ve Belgesel Gösterimi'ne katıldı. Bakan Ersoy, programda yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği için beslediği idealleri sahiplenerek hocanın emanetini omuzladıklarını belirtti. Dursun'un tarihi; milletin hafızası, kültürü ise bu hafızanın dili olarak ele aldığını ifade eden Ersoy, bu değerlerin geleceğe ulaşmasının teminatı olarak gençlere güvendiğini söyledi.

'BİLGİYİ ÜNİVERSİTELERE, MÜZELERE TAŞIDI'

Bakan Ersoy, Ahmet Haluk Dursun'un kültürel kalkınmanın, toplumun topyekun harekete geçmesiyle mümkün olacağı gerçeğine vakıf olduğunu belirterek, Ayasofya'da yürüttüğü çalışmalardan Topkapı Sarayı'nda başlattığı 'Saray Dersleri'ne, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının kuruluşundan gençleri tarihin kurucu şehirleriyle buluşturan projelere kadar attığı her adımda bu gayenin gereğini yerine getirdiğini ifade etti.

Dursun'un makamların geçici, fikirden esere milletine kazandırdıklarının ise kalıcı olduğunu bildiğini kaydeden Ersoy, bu kazanımları kalıcı kılacak olanların gençler olduğuna inandığını belirtti. Bu nedenle gittiği her yerde gençlerle bir araya gelmeye, onları dinlemeye ve onlarla aynı yolda yürümeye büyük önem verdiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Bilgiyi kürsülerde bırakmadı. Anadolu'nun şehirlerine, üniversitelerine, müzelerine ve tarihi mekanlarına taşıdı" dedi.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerlerken gençleri bu büyük yürüyüşün asli sahibi haline getirmenin gayretini verdiklerini belirten Bakan Ersoy, sorumluluk alanlarındaki her sahada gençlerin önünü açmak; fikirden eyleme, düşünceden üretime her sürecin parçası olmalarını sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

HAYATI, ESERLERİ VE KÜLTÜREL DÜNYASI ÜÇ BÖLÜMDE ANLATILIYOR

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen Haluk Dursun Sergisi, 'Coğrafyadan Coğrafyaya, Nesilden Nesile, Zamanı Aşan Bir Kültür Köprüsü, Gönül Elçisi; Ahmet Haluk Dursun' kavramsal çerçevesiyle üç bölümden oluşuyor. Serginin ilk bölümünde Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un akademik hayatından fotoğraflar yer alırken, ikinci bölümünde 18 dakikalık otobiyografisi ziyaretçilerle buluşuyor. Üçüncü bölümde ise Dursun'un kitapları sergileniyor. Sergi, medeniyet mirasını genç dimağlara aktarmayı hayatının merkezine alan Dursun'un İstanbul ve Balkanlar başta olmak üzere kültür coğrafyasına yaklaşımını da yansıtıyor. İstanbul Boğazı'nın erguvanlarından 'Boğaziçi Dersleri'ne, Rumeli bilincinin ve coğrafi hafızanın canlı tutulmasına yönelik çalışmalarından yazılı basın, televizyon, radyo ve akademi dünyasındaki faaliyetlerine kadar kültür hayatında bıraktığı izler ziyaretçilere aktarılıyor. Ömrünün sonuna kadar gençlerle bağını koparmayan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un geride bıraktığı öğrencileri, eserleri ve entelektüel mirası da serginin temel anlatısını oluşturuyor.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, 19 Ağustos 2019'da Van'ın Erçiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 62 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Dursun'un cenazesi İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Hereke'de toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun vefatının 7. yılında anıldı - Son Dakika

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