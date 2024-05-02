Prof. Dr. Mehmet Öz: Türkiye'de Yapay Zeka Destekli İcatlar Dünyayı İleriye Taşıyacak - Son Dakika
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Prof. Dr. Mehmet Öz: Türkiye'de Yapay Zeka Destekli İcatlar Dünyayı İleriye Taşıyacak

Prof. Dr. Mehmet Öz: Türkiye\'de Yapay Zeka Destekli İcatlar Dünyayı İleriye Taşıyacak

ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, "Türkiye'de tecrübeli bilim insanlarımız, alt yapımız var, bunların yanına yapay zekayı da koyduğunuzda dünyayı ileriye taşıyacak icatlar bu topraklardan çıkacaktır.

02.05.2024 16:07
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ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, "Türkiye'de tecrübeli bilim insanlarımız, alt yapımız var, bunların yanına yapay zekayı da koyduğunuzda dünyayı ileriye taşıyacak icatlar bu topraklardan çıkacaktır." dedi.

Öz, Türkiye'nin sağlık teknolojisi alanındaki merkezlerinden, 70'den fazla ülkeye tıbbi cihaz üreten INVAMED'in Ankara'daki tesislerini ziyaret etti.

Kalp kapakçığı, venöz stent üretimi, yapay zeka destekli varis tedavisi, diş implantı gibi farklı alanlarda üretimleri bulunan ve aynı zamanda bilimsel çalışmaların yürütüldüğü şirketin laboratuarları ve tıbbi cihaz üretim alanlarında incelemelerde bulunan Öz, INVAMED Başkanı Raşit Dinç ve merkezde görevli bilim insanlarından, üretilen ve Ar-Ge çalışmaları süren ürünler hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Mehmet Öz, ziyaretinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

INVAMED'de yürütülen çalışmalardan çok etkilendiğini, merkezin ciddi bir kapasiteye sahip olduğunu aktaran Öz, "Bu alanda dünyadaki bütün büyük merkezleri gezdim. Büyük şirketlerde dahi böylesine büyük bir kapasiteyle karşılaşmadım. Tıbbi cihazları sıfırdan üretiyorlar ve yeni geliştirilen inanılmaz teknolojiler var. Merkez, cerrahlarla beraber bu çalışmaları yürüttüğü için insanların sağlığına kavuşmasına yönelik en uygun ürünlerin imalatı yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezdeki bilim insanları, mühendisler ve tüm personelin titiz şekilde çalıştığını belirten Öz, "Bir Türk olarak bu merkezdeki çalışmalardan iftihar ettim. Bu bölgenin en büyük tıbbi cihaz fabrikası burada. Dünya çapında ve bütün dünyaya ürün verebilecek güçte bir merkez." diye konuştu.

"Türkiye'nin tıbbi cihaz üretimi alanında istikbali çok parlak"

Prof. Dr. Öz, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanında hem tecrübeli bilim insanına hem de altyapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin özellikle tıp, tıbbi cihaz üretimi alanında istikbali çok parlak. Çünkü bilim insanları, altyapısı var. Tıpta ülkemizde geliştirilen ürünleri, icatları, kateterleri, stentleri, tedavileri bütün dünya kullanmak istiyor. Türkiye'nin bu alanda pazarını açması lazım. Hem dışardan ülkeye ürün getirilmesi hem de ihracat yapılması için bu gerekli.

Bir başka önemli husus da yapay zeka. Çünkü 4 yıl içerisinde bütün şirketler ya yapay zekayla işleyecek ya da var olamayacak. Durum, gidişat, bu alandaki hızlı ilerleme bunu gösteriyor. Tüm bunların dikkate alınması bu nedenle çok kıymetli. Türkiye, konumuyla da tam merkezi bir yerde ve hazır, bu alanda bence çok başarılı olacağız."

"Yerli teknoloji çok önemli"

Yapay zeka çalışmalarının Türkiye'de de hızlı bir şekilde ilerlediğine, bu teknolojinin farklı alanlarda kullanıldığına dikkati çeken Öz, "Türkiye'deki serverlar çok kuvvetli. Yapay zeka için de büyük serverlar gerekiyor ve halihazırda savunma alanında kullanılıyor, dolayısıyla bunlar tıpta da kullanılabilir. Bilim insanları, altyapı gücü ve yapay zekanın bir araya gelmesiyle, Türkiye'nin istikbalinin çok parlak olacağını düşünüyorum." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Öz, bu çalışmalarda geliştirilen teknolojilerin yerli olmasının önemine de işaret ederek, "Yerli teknoloji çok önemli. Çünkü ileride ne olacağı belli değil. Biz kendi teknolojimizi ürettiğimizde o kadar da kuvvetli kalacağız." ifadesini kullandı.

Daha önce açık kalp ameliyatlarına gerek olmadan mitral kapak tamiri yapılmasına olanak sağlayan "Mitraklip"i geliştirdiğini de anımsatan Öz, şunları kaydetti:

"İleride hastalarda hem beyin hem de damarlarda etkili olacak daha ufak tıbbi cihazların üretilmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Eğer bu ürünleri, cihazları Türkiye'de yerli olarak yapıp üretebilirsek hem ülkemiz ekonomisi açısından daha iyi olacak hem de bölge ülkelerine daha kolay dağıtımı yapılabilecek. Türkiye'de tecrübeli bilim insanlarımız, alt yapımız var, bunların yanına yapay zekayı da koyduğunuzda dünyayı ileriye taşıyacak icatlar bu topraklardan, Türkiye'den çıkacaktır."

"Yenilikçi ve sürdürülebilir tıbbi çözümler üretmeye odaklanmış durumdayız"

INVAMED Başkanı Raşit Dinç de tıbbi teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimi sürecinde entegre bir yaklaşım benimsediklerini, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik altyapısını küresel ölçekte rekabetçi kılarak, sağlık teknolojisi sektöründe çığır açtıklarını belirtti.

Dinç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürünlerimizin her biri, kendi alanlarında özgün çözümler sunmak için tasarlanmış olup, bu cihazlar INVAMED'in Ar-Ge merkezinde geliştirilmiştir. Bunlar, uluslararası patentlerle korunmakta ve bu sayede global pazarda hem inovatif hem de rekabetçi bir avantaj sağlamaktadır. INVAMED olarak, uluslararası standartları belirleyen, yenilikçi ve sürdürülebilir tıbbi çözümler üretmeye odaklanmış durumdayız. Sonuç olarak, INVAMED, küresel sağlık teknolojisi sektöründe Türkiye'nin liderliğini pekiştirme misyonuyla, dünya standartlarında tıbbi cihazlar üretmeye ve inovasyon yoluyla insan hayatını iyileştirmeye devam edecektir. Biz, global sağlık çözümlerinde öncü bir role sahip olmanın sorumluluğunu taşıyor ve bu yönde kararlı adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: AA

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