Prof. Dr. Özkan TÜBA Şeref Üyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Prof. Dr. Özkan TÜBA Şeref Üyesi

Prof. Dr. Özkan TÜBA Şeref Üyesi

Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nden TÜBA Şeref Üyesi seçilen ilk akademisyen oldu.

14.02.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) Şeref Üyesi seçildi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde 2011 Sağlık Bakanlığı Yılın Doktoru Ödülü, 2023 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü, 2023 100. Yıl TÜBİTAK Hizmet Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nden TÜBA Şeref Üyesi seçilen ilk akademisyen oldu.

Prof. Dr. Özkan, dünyadaki ilk rahim nakli ve Türkiye'deki ilk yüz ile çift kol nakli gibi ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya ve ilke imza atmıştı.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Organ Nakli, Ömer Özkan, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Özkan TÜBA Şeref Üyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:20:01. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Özkan TÜBA Şeref Üyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.