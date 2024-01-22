 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Prof. Dr. Penny Green: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım niyetini ele veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Penny Green: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım niyetini ele veriyor

Londra Queen Mary Üniversitesinde Hukuk ve Küreselleşme alanında çalışan Prof. Dr. Penny Green, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) duruşmada Gazze'deki eylemlere ilişkin 'kibirli' açıklamalarının, 'soykırım' niyetini ele verdiğini söyledi. Green, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasını ve İsrail'in duruşunu, AA muhabirine değerlendirdi.

Prof. Dr. Penny Green: İsrail\'in Gazze\'deki eylemleri soykırım niyetini ele veriyor
22.01.2024 - 17:09,
Abone Ol

Londra Queen Mary Üniversitesinde Hukuk ve Küreselleşme alanında çalışan Prof. Dr. Penny Green, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) duruşmada Gazze'deki eylemlere ilişkin "kibirli" açıklamalarının, "soykırım" niyetini ele verdiğini söyledi.

Green, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasını ve İsrail'in duruşunu, AA muhabirine değerlendirdi.

İsrail'in duruşmada "soykırım niyetini" defalarca inkar ettiğini belirten Green, "Soykırımcı devletler, planlarını çok nadir politikaya ya da kamuoyunun değerlendirmesine sunarlar. Bu nedenle, genellikle bu (soykırım), devletin eylemleri ya da sızan belgelerle bir sonuca varılır ancak bu davada İsrail bir istisna. Sömürgeci bir gücün güç zehirlenmesine ve kibrine sahip. Hiçbir ceza almadan, öldürebileceğini, yok edebileceğini, sürgün edebileceğini, aşağılayabileceğini ve birilerini hapse atabileceğini biliyor." dedi.

"İsrail, Gazze'nin tüm halkını yok etme niyetini bundan daha açık bir şekilde ortaya koyamazdı"

Green, İsrail'in Gazze'de ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin desteğini arkasına alıp hareket ettiğini ifade ederek "Arkasında bu destek varken, İsrail, Gazze'nin tüm halkını yok etme niyetini bundan daha açık bir şekilde ortaya koyamazdı. Bu niyetinin, Gazze'ye tam abluka, gıda, su, yakıt, elektrik ve tıbbi malzemenin tamamen kesilmesi açıklamalarında vücut bulduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in UAD'deki tezlerini "çok zayıf" olarak nitelendiren Green, İsrailli avukatların performansını "sönük" ve "ikna edicilikten uzak" olarak tanımladı.

Green, İsrail'in iddialarının herhangi bir dayanağı olmadığını ve Güney Afrika'ya karşı kendilerini savunamadıklarını belirterek "(İsrailli avukatlar) Onlar için, Güney Afrika'nın argümanlarına karşı bir dava inşa etmek çok zor oldu." diye konuştu.

"Soykırımın eyleme döküldüğünün açık bir kanıtı"

Güney Afrika'nın ise İsrail'in aksine çok güçlü hukuki argümanlar ortaya koyduğunu belirten Green, İsrail'in "soykırım niyeti" konusunda çok önemli vurgularının bulunduğunu söyledi.

UAD'de "niyet" ve "niyetin eyleme dökülmesi" olmak üzere soykırım için ispatlanması gereken iki unsur olduğunu kaydeden Green, Güney Afrika heyetinin Gazze'nin bombalanmasını, on binlerce sivilin öldürülmesi, altyapının yok edilmesi ve zorla yerinden edilmeler gibi tezleri ortaya koyduğunu belirtti.

Green, şöyle devam etti:

"Şu anda Gazze'ye ablukanın sonucunda açlık ve hastalık görüyoruz. Güney Afrikalılar aynı zamanda ciddi oranda tıbbi personel ve gazetecinin hedef alındığından bahsetti. Bu da soykırımın eyleme döküldüğünün açık bir kanıtı."

"Law for Palestine" isimli kuruluşun oluşturduğu veri tabanına göre, İsrailli siyasilerin, üst düzey askeri yetkililerin ve popüler kültür figürlerinin İsrail'in soykırım niyetine dair 500'den fazla açıklaması olduğuna işaret eden Green, "Bu da İsrail devletinin, soykırım niyeti ve arzusunun çok çok açık olduğunun kanıtıdır." ifadesini kullandı.

"UAD Güney Afrika aleyhine karar alırsa UAD ve uluslararası hukuk bitmiş demektir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına da dikkati çeken Green, "Korkarım ki İsrail'in tezlerinin hiçbir geçerliliği yok çünkü İsrail Knessetinin ve İsrail ordusunun her seviyesinde Filistinlilerin yok edilmesi arzusuna yönelik çok net açıklamalar görüyoruz." diye konuştu.

Green, İsrail devletinin kuruluşunun altında da "soykırım" niyetinin yattığına işaret ederek "1948'deki İsrail devletinin kuruluş amacı, yerli halkın tamamen yok edilmesini gerektiriyordu. Burada, Filistinlilerin ana yurtlarından sistematik olarak ve tamamen sürgün edilmesi çağrısı yapılıyordu ve bu, İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik zulmünün ardındaki motive edici güç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

UAD'nin Güney Afrika'nın "ihtiyati tedbir" talebine olumlu karşılık vermesini beklediğini belirten Green, davanın Güney Afrika'nın aleyhine sonuçlanmasının, uluslararası hukuk düzeni açısından çok ağır sonuçlarının olabileceği uyarısında bulundu.

Green, "Eğer mahkeme, Güney Afrika aleyhine bir karar alır, İsrail'i destekler ve soykırım işlenmediğine hükmederse bence UAD ve uluslararası hukuk bitmiş demektir." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Afrika, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Penny Green: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım niyetini ele veriyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:52:31. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Penny Green: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım niyetini ele veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement