Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, ICOMOS ICORP Başkanlığına Seçildi

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YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin resmi danışma organı olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin (ICOMOS) Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi (ICORP) Başkanlığına seçildi. Aynı zamanda ICOMOS Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Ünal, yeni görevinde küresel ölçekte ele alınacak 'Afete ve Çatışmaya Dayanıklı Miras' temalı 3 yıllık bilimsel planı yürütecek görev gücüne liderlik edecek.

ICOMOS, kültürel mirasın korunması alanında çalışan dünyanın en büyük uzman ağı olarak 1965 yılında kurulan organizasyon 2'nci Dünya Savaşı sonrasında kültürel mirasın korunması için uluslararası bilimsel iş birliğini hedefleyerek faaliyetlerine başladı. 115 ülkede ulusal komiteleri aracılığıyla 11 bin üyesi bulunan ICOMOS, kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası standartları belirleyen bir otorite olarak tanınıyor. ICORP Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal 3 yıllık süreçte, afet ve çatışma durumlarında kültürel mirasın korunmasına yönelik küresel koruma kapasitelerinin geliştirilmesi ve özellikle acil müdahale evresine yönelik yeni stratejilerin oluşturulması adına da çalışmalar yürütülecek.

ICOMOS ICORP ise kültür mirasının doğal afetler, savaş, çatışma, terör saldırıları, siber tehditler ve iklim değişikliği gibi hızla artan tehlikelere karşı korunması için çalışan bilimsel bir komite. Komite, kültürel mirasın zarar görmesini önlemek amacıyla risk azaltma, hazırlık, acil müdahale ve iyileştirme süreçlerinde stratejik ve operasyonel destek sağlıyor.

PROF. DR. ZEYNEP ÜNAL'IN ÇALIŞMALARI

2022 yılında kurulan ICOMOS ICORP Kriz İzleme ve Müdahale Çalışma Grubu'nun koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Ünal, doğal afetler ve çatışmaların yoğun olduğu Suriye, Filistin ve Sudan gibi bölgelerde izleme ve kapasite artırma çalışmalarına katkı sağladı. Ayrıca UNESCO tarafından Ukrayna'da yürütülen 'Miras Alanları için Acil Durum Müdahale Projesi' kapsamında da ICOMOS adına görev aldı.

Türkiye'de de önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Ünal, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Danışma Kurulu üyesi olarak kültürel mirasa yönelik afet risklerinin yönetimi alanında rehberlik eden Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal bu çalışmalarıyla 2023 yılında, Dünya Anıtlar Kurulu World Monuments Fund (WMF) tarafından Onur Ödülü'ne layık görüldü.