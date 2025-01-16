Prof. Özcoşar \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Güncel

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Özcoşar, Rektörlükte AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.???????

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın Gücü" ve Emin Sansar'ın "Özgür Ülkede İlk Namaz" fotoğrafını tercih eden Özcoşar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun Üstünde Suyun Altında", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Protestocu Kız", Mostafa Bassim'in "Gerçeğe Çağrı", Ali Jadallah'ın "Ezilenler" ve Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün Doğumunda İHA" fotoğraflarını oy veren Özcoşar, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi" ve Cem Özdel'in "Namaz Vakti" adlı karelerini tercih etti.

Özcoşar, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, şunları söyledi:

"AA sadece Türkiye'nin değil, bütün bir insanlığın gururu olmayı da hak ediyor. Özellikle Gazze meselesinde, Filistin olayında bütün dünya siyonist baskıyla baskılanmaya çalışılırken AA'nın bunu dünyada hakkıyla insanlara servis etmesi çok önemli. Bunu çok farklı alanlarda görmek mümkün. Fotoğraf kareleri, AA'nın ne kadar iyi işler yaptığının bir göstergesi. Bütün AA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. AA bence Türkiye'nin gelinen noktada en önemli gururlarından biri."