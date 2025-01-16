Prof. Uslu, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Uslu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.???????

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını tercih eden Uslu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarına oy veren Uslu, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" adlı karesini tercih etti.

Prof. Dr. Uslu, seçtiği karelerden bazılarının birinci çıkmasını beklediğini belirterek, "Daha önceki yıllarda seçtiğimiz karelerden birinciler çıkmıştı. Anadolu Ajansına bu yarışmayı Türkiye genelinde sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu hem bizim hafızamızı canlandırıyor, önemli karelerle bir seneyi hatırlamamızı sağlıyor hem de toplumsal duyarlılıklarımızı geliştiriyor." ifadelerini kullandı.