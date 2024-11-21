Putin: ABD küresel çatışmayı körüklüyor - Son Dakika
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Putin: ABD küresel çatışmayı körüklüyor

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Putin, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırarak dünyayı bir çatışmaya sürüklediğini söyledi.

21.11.2024 21:57
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- Putin: "ABD, tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor"

MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği balistik füze saldırısının ardından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD, tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği balistik füze saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa seslendi. Putin, "Batı'nın Ukrayna'da kışkırttığı çatışmayı tırmandırmaya devam eden ABD ve NATO müttefikleri, daha önce Rusya Federasyonu topraklarında uzun menzilli stratejik silah sistemlerinin kullanılmasına izin verdiklerini açıklamışlardı. Daha önce de vurguladığımız gibi Batılıların kışkırtmalarıyla başlayan Ukrayna'daki çatışma küresel bir nitelik kazandı" dedi.

Ukrayna'nın 19 Kasım'da 6 ATACMS ve 21 Kasım'da Storm Shadow füzeleriyle Rusya'nın Kursk ve Bryansk bölgelerine saldırı düzenlediğini ifade eden Trump, "Düşman tarafından yapılan saldırılar, hedeflerine ulaşamadı" dedi.

Ukrayna'nın ABD ve İngiliz füzeleri ile Rus topraklarına saldırılarının hedefine ulaşamayacağını vurgulayan Putin, "Uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılması bu silahların üretildiği ülkelerin uzmanları olmadan mümkün değildir. Bu bilinen bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle Rus topraklarına saldırı düzenlemesinin ardından kendilerinin de Oreşnik füzelerle karşılık verdiğini belirten Putin, "Rusya, Güney Makine İmalat Tesisi'ne (Yujmaş) nükleer olmayan hipersonik donanımlı bir balistik füze ile saldırı düzenledi ve hedef başarıyla vuruldu. Oreşnik füzesinin kullanılması, ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeler üretme ve konuşlandırma planlarına bir cevaptır" dedi.

"Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor"

Konuşmasında Rus füze sistemlerinden övgüyle bahseden Putin, "Şu anda Rus Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok. Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2 buçuk, 3 kilometre demektir" dedi.

"ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın ABD yapımı silahları Rus topraklarına düzenlediği saldırılarda kullanmasına dair verdiği izni değinen Putin, "ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor. ABD'nin 2019 yılında orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı zorlama bir bahaneyle tek taraflı olarak feshederek hata yaptığına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Rus topraklarına füze saldırılarının devam etmesi durumunda aynı şekilde karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, "Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda biz de kararlı ve mütekabiliyet esasına dayanan bir karşılık vereceğiz. Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerinin bunu ciddi bir şekilde düşünmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Ukrayna'da operasyonlarına devam edeceklerini belirten Putin, "Rusya askeri birlikleri, çatışma hattının tamamında başarılı bir şekilde ilerliyor ve Özel Askeri Operasyon kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek" dedi.

Putin: ABD küresel çatışmayı körüklüyor
Kaynak: İHA

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