Putin, Batı'nın Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyat önlemlerini uzattı

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MOSKOVA, 14 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rus petrol ve petrol ürünlerine uyguladığı tavan fiyata karşı ülkesinin aldığı önlemlere ilişkin kararnameyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzattı.

Kararname, Rus petrol ve petrol ürünlerinin tedarikine ilişkin sözleşmelerin G7 ülkeleri, Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya tarafından getirilen tavan fiyatlarını içermesi halinde bu ürünlerin tedarikini yasaklıyor.

1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe giren kararname birden fazla kez uzatıldı. Son uzatma ise 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerliydi.

AB, Rusya'nın deniz yoluyla taşıdığı ham petrol için Aralık 2022'de varil başına 60 ABD doları tavan fiyat getirmişti. Bu hamle G7 tarafından da benimsenmişti. 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren Rusya'dan gelen petrol ürünlerine de benzer fiyat kısıtlamaları uygulanmaya başladı.