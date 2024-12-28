Putin'den Terör Yasağına Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Putin'den Terör Yasağına Yeni Düzenleme

Putin, terör örgütü yasaklarının askıya alınmasını öngören yasayı onayladı, Taliban örneği ön planda.

28.12.2024 14:17
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına yönelik bir mekanizma getirilmesini öngören yasayı onayladı.

Rusya Yasal İşlemler Yayını internet sitesinde yer alan, Putin'in imzaladığı yasada, herhangi bir terör örgütünün ismi yer almıyor.

Yasayla, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararıyla terör listesine alınanlar dahil, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin yasak, geçici olarak askıya alınabilecek.

Yasanın gerekçesinde, zamanla bir örgütün terör örgütleri listesine dahil edilmesinin ardından terörü teşvik etme, meşrulaştırma ve destekleme amaçlı faaliyetlerini veya bu suçları işlemeyi durdurması gibi bir durumun ortaya çıkabileceğine dikkat çekilerek böyle bir örgütün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına izin verilmesinin, mevcut yasalarda öngörülmediği için bu düzenlemenin gerekliliğine vurgu yapılmıştı.

Rusya'da Taliban'ın terör listesinden çıkarılması için hazırlanan yasanın, gelecekte Suriye'deki Heyet Tahrir Şamın da (HTŞ) bu listeden çıkarılmasına olanak sağlayabileceği yorumları yapılıyor.

Yasa, bir süre önce Rusya Parlamentosunda kabul edilmişti.

Rusya'nın Taliban ile ilişkileri

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla ülkede yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 27 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti, Rusya'nın Taliban'ı ülkede yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarma girişimini memnuniyetle karşılamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Taliban konusunda gerçekler üzerinden hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek Afganistan'ı kontrol eden Taliban'la ilişkileri geliştirmeleri gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin'den Terör Yasağına Yeni Düzenleme - Son Dakika

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