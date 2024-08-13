Putin: Filistin meselesi barış yoluyla çözülmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin: Filistin meselesi barış yoluyla çözülmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması gerektiğini söyledi. Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'da bir araya geldi ve Filistin halkını desteklediklerini belirtti.

13.08.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması gerektiği söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Arap dünyası ve Filistin ile ilişkilere değer verdiklerini, Orta Doğu ve Filistin'deki durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Putin, "Elbette, Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük acı ve endişe ile takip ediyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

BM'ye göre Filistin'e yönelik saldırılarda yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların çoğunun kadın ve çocuk olduğuna dikkati çeken Putin, "Sivil kayıplardan dolayı endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, şu şekilde devam etti:

"Her zaman bu meselenin barış yoluyla çözülmesinden yana yaklaşım sergiledik. Bu konuda ortak pozisyona sahibiz. Bu sorunun kökleri eskiye dayanıyor. Bu sorun, daha önce uluslararası örgütler, özellikle de BM düzeyinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin alınan kararların göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor."

Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun değişmediğini ve konjonktüre bağlı olmadığını belirten Putin, "Bölgede uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı barışın sağlanması için BM kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü Filistin devletinin kurulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

" İsrail, BM'nin kararlarına uymuyor"

Filistin Devlet Başkanı Abbas da BM'nin Filistin devletinin kurulması konusunda başarısız olduğunu belirterek, "BM, ABD'nin baskısı nedeniyle Filistin halkının haklarının uygulanmasını sağlayacak tek bir kararı bile hayata geçirme misyonunu yerine getiremedi." diye konuştu.

İsrail'in BM tarafından alınan kararlara uymadığını vurgulayan Abbas, şunları kaydetti:

"Filistinlileri Gazze Şeridi'nden, Batı Şeria'dan ve Kudüs'ten zorla yerinden etme yönündeki siyasete karşı çıkıyoruz. Bu, daha önce 1948 ve 1967'de de yaşandı. Filistin halkının kendi devletine sahip olacağına inanıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Rusya'nın desteği ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum."

Abbas, Rusya ile her düzeyde temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Rusya, Filistin halkının en yakın dostlarından biri." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Mahmud Abbas, Filistin, moskova, Dünya, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Filistin meselesi barış yoluyla çözülmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:32:52. #1.11#
SON DAKİKA: Putin: Filistin meselesi barış yoluyla çözülmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement