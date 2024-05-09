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- Rus ordusundan Nazilere karşı zaferin 79'uncu yıl dönümünde gövde gösterisi

Putin: "Stratejik kuvvetlerimiz her zaman savaşa hazır"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 79'ncu yıl dönümü vesilesiyle Kızıl Meydan'da 9 bin asker ve 70'den fazla askeri teçhizatla gerçekleştirilen törende batılı ülkelere mesaj göndererek, "Stratejik kuvvetlerimiz her zaman savaşa hazır" dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zafer üzerine kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da coşkuyla kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki törende konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılıları İkinci Dünya Savaşı'yla ilgili bilgileri çarpıtmakla suçlarken, "Bugün 2'nci Dünya Savaşı ile ilgili gerçekleri çarpıtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Nazizme karşı savaşanların anıtları yıkılıyor bunun yerine hainlerin ve Nazi suç ortaklarına ait kaideler konuluyor" dedi. Batılıların bu politikalarının kışkırtmaya dönük bir politika olduğunu vurgulayan Putin, "İntikamcılık, tarihle alay etme, Nazi takipçilerini haklı çıkarma arzusu, Batılı elitlerin giderek daha fazla bölgesel, etnik gruplar arası ve dinler arası çatışmayı kışkırtma ve dünya kalkınmasının egemen, bağımsız merkezlerini dizginleme yönündeki genel politikasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Buna karşı Rusya olarak küresel çatışmayı önlemeye yönelik herşeyi yapacaklarını savunan Putin, "Aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine de izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda" diye konuştu.

Putin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenleri Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'da izledi.

Rus ordusu gövde gösterisi yaptı

Putin'in konuşmasının ardından Rus ordusuna bağlı 9 bin asker ve 70'den fazla askeri teçhizatla gerçekleşen törende geçit düzenledi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Ordusu'nun kullandığı nostaljik T-34 tankının da yer aldığı askeri geçit töreninde modern silahlar da sergilendi. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Kremlin semalarında gösteri gerçekleştirdi. Törenin ardından Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Küba, Laos ve Gine-Bissau Cumhuriyeti liderlerinin de yer aldığı heyet, Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı. Rusya lideri Putin törenin ardından ülke liderleriyle Kremlin Sarayı'nda düzenlenen yemeğe geçti.