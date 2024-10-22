Putin: Rusya-Çin İşbirliği Dünya için Denge Unsuru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin: Rusya-Çin İşbirliği Dünya için Denge Unsuru

Putin, Rusya ve Çin'in işbirliğinin küresel güvenliğe katkı sağladığını vurguladı.

22.10.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'le yürüttükleri işbirliğinin dünyanın dengeleyici unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Geçen yıl karşılıklı ticarette kaydedilen rekorun ardından, Rusya ve Çin, olumsuz dış etkilere rağmen ekonomik büyüme ve işbirliği eğilimini sürdürüyor." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Putin ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki beşeri bağların güçlendiğini anlatan Putin, "Dün Kremlin'deydim ve Rusya'nın kalbinde, Moskova'da, Kremlin'de çok sayıda Çin turist gördüm." ifadesini kullandı.

Putin, Çin'le varılan anlaşmalar kapsamında enerji, sanayi, yüksek teknoloji, ulaştırma ve tarım gibi alanlarda çok sayıda ortak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Rusya'nın Çin'le yürüttüğü işbirliğine önem verdiğini vurgulayan Putin, "Rusya-Çin işbirliği, dünya sahnesindeki başlıca denge unsurlarından birisidir. Küresel güvenliği ve adil bir dünya düzenini sağlamak için tüm çok taraflı platformlarda eşgüdümü daha da artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri de değerlendiren Putin, "Geçen yıl karşılıklı ticarette kaydedilen rekorun ardından, Rusya ve Çin, olumsuz dış etkilere rağmen ekonomik büyüme ve işbirliği eğilimini sürdürüyor. Ticaret hacmimizi bu yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 4,5 arttı." dedi.

Şi de görüşmede yaptığı konuşmada, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin "iki büyük güç" arasında yapıldığını ve üçüncü tarafları hedeflemediğini söyledi.

Dünyanın köklü bir değişim sürecinden geçtiğini belirten Şi, "BRICS, belki de gelişen dünya ve yükselen piyasa ülkelerini birleştirmek için en önemli işbirliği platformlarından birisidir. Eşit, düzenli birçok kutupluluğun ve genel olarak kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin oluşumuna yönelik bir unsur olarak hareket eder." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tarım, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Rusya-Çin İşbirliği Dünya için Denge Unsuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine “İmralı“ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine "İmralı" izni verildi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 23:38:37. #1.11#
SON DAKİKA: Putin: Rusya-Çin İşbirliği Dünya için Denge Unsuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.