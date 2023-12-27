 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi hızla artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi hızla artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'la başta enerji kaynakları olmak üzere ticaret hacminin hızla arttığını belirterek, "Ticaret hacmimiz üst üste ikinci yılda da istikrarlı bir hızla büyüyor. Bu yıl, geçen yıla kıyasla daha da hızlı büyüyor." dedi. Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Kremlin'de görüştü.

Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi hızla artıyor
27.12.2023 - 23:09,
Abone Ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'la başta enerji kaynakları olmak üzere ticaret hacminin hızla arttığını belirterek, "Ticaret hacmimiz üst üste ikinci yılda da istikrarlı bir hızla büyüyor. Bu yıl, geçen yıla kıyasla daha da hızlı büyüyor." dedi.

Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Kremlin'de görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Ukrayna dahil "sıcak noktalar"daki gelişmelere dair yaklaşımını bildiklerini söyledi.

Ukrayna konusunda Modi'yi birçok defa bilgilendirdiğine işaret eden Putin, "Bu sorunu barışçıl yollarla çözmek için mümkün olan her şeyi yapma arzusunun farkındayım." dedi.

Putin, Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin hızla arttığına dikkati çekerek, "Ticaret hacmimiz üst üste ikinci yılda da istikrarlı bir hızla büyüyor. Bu yıl, geçen yıla kıyasla daha da hızlı büyüyor. Herkesin bildiği gibi esas artış enerjide, petrol, petrol ürünlerinde, kömürde oluyor ancak yüksek teknoloji alanlarında da çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Bakan Jaishankar da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bunun, ortaya çıkardığımız potansiyelimizin yalnızca ilk adımları olduğuna inanıyoruz. Ticari etkileşimimizi daha sürdürülebilir hale getirmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Vladimir Putin, India, Rusya, Dış Politika, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi hızla artıyor - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 00:25:01. #1.13#
SON DAKİKA: Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi hızla artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement