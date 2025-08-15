Putin-Trump zirvesinde masada Ukrayna krizi olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Putin-Trump zirvesinde masada Ukrayna krizi olacak

15.08.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinin yanı sıra Rus-Amerikan ilişkilerindeki sorunların ele alınması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinin yanı sıra Rus-Amerikan ilişkilerindeki sorunların ele alınması bekleniyor.

Trump, yeniden göreve gelmesinden sonra ilk defa Putin ile ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek.

Zirvede Putin'in çantasında Ukrayna meselesinin çözümüyle ilgili öneriler ve ikili ilişkilere dair konular yer alacak.

Kremlin, Putin ve Trump'ın bu zirvede Ukrayna'da uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını müzakere etmeye odaklanacağı bilgisini paylaşarak, görüşmenin öncelikli gündemine dikkati çekti.

Bu yüzden, zirvede Ukrayna konusu masaya geldiğinde Putin'in 14 Haziran 2024'te açıkladığı barışın şartları üzerinden müzakereleri sürdüreceği kaydediliyor.

Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüye kavuşturulması, silahsızlandırılması, Nazilerden arındırılması, Ukrayna'daki Rusça konuşan vatandaşların hak, özgürlük ve çıkarlarının tam olarak güvenceye alınması, ilhak ettiği Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'nın toprakları olarak tanınması ve Batı'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılması, Moskova'nın en temel şartları arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabasıyla gerek 2022'de gerekse bu yıl içinde Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yaptığı doğrudan müzakerelerde elde edilen sonuçların da gündemde yer alabileceği değerlendiriliyor. Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki barış müzakerelerini "olumlu" nitelendirmiş ve müzakerelere her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

Rus-Amerikan ilişkilerindeki sorunlar da gündemde olacak

Zirvede eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde iyice bozulan Rus-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesine ivme kazandıracak müzakerelerin gerçekleşmesi de öngörülüyor.

Ekonomik ilişkiler ve ortak ticari projelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra iki ülke arasında iptal edilen doğrudan uçuşların yeniden sağlanması da masada yer alacak.

Gerek ABD gerekse Rus tarafının son verdiği nükleer silahlara ilişkin anlaşmaların yeniden gündeme gelebileceği de göz ardı edilmiyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Alaska ve Arktik'te Rusya ile ABD arasında büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin bulunduğunu belirterek, zirvede ortak projelerin gündemde olabileceğinin sinyalini vermişti.

Ayrıca Kremlin, zirve sonucunda herhangi bir belgenin imzalanmayacağını da duyurmuştu.

Trump'ın toprak takası önerisi

ABD Başkanı Trump da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yapacağı müzakere sonrası çözümün son aşaması olarak Putin'i Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile aynı masaya oturtmak istiyor.

Rusya'nın tüm şartlarına karşılık, "Ukrayna lehine bir toprak takası" planını masaya koyacağını da bizzat kendisi ifade eden Trump, Ukrayna için güvenlik garantileri hususunu Putin'in önüne koyacak.

Ukrayna'da ateşkese ulaşılması hususunda ısrarlı olması beklenen Trump'ın istediklerinin olmaması halinde Rus ekonomisine yönelik yaptırımları öne süreceği ifade ediliyor.

Bu zirvenin ardından Putin ile Trump'ın bu defa Rusya'da ikinci zirveyi yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, moskova, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin-Trump zirvesinde masada Ukrayna krizi olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:23:20. #7.11#
SON DAKİKA: Putin-Trump zirvesinde masada Ukrayna krizi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.