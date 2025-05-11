Putin, Ukrayna ile Görüşmeleri Yeniden Başlatmayı Önerdi

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Putin ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşmeyi planladığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlatılmasını önerdi. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre Putin, Kremlin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası etkinliklerle ilgili basına konuştu. Haberde, Putin'in Ukrayna ile İstanbul'da doğrudan müzakereleri başlamayı teklif ettiği ve Rusya'nın Ukrayna ile çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan müzakereler yürütmeye kararlı olduğunu belirttiği aktarıldı. Putin, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapmayı planladığını da söyledi.