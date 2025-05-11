Putin ve Abbas Gazze'yi Tartıştı - Son Dakika
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Putin ve Abbas Gazze'yi Tartıştı

Putin, Abbas ile Gazze'deki insani durumu ele alarak bölgedeki felakete dikkat çekti.

11.05.2025 01:41
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze'deki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü ve 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'yı ziyaret eden Abbas ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Filistin ile ilişkilere önem verdiklerini ve iki halkın güçlü dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu belirtti.

Gazze'deki duruma değinen Putin, bölgede trajik olayların yaşandığını ve 51 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'nde tam anlamıyla insani felaket yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Putin, Gazze'deki durumun kötüleştiğini kaydederek, "Durum, Gazze Şeridi'ne insani yardım, temel ihtiyaç malzemeleri ve elektriğin sağlanmasını yasaklanmasına yönelik kararlarla daha da kötüleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria'daki durumun da gerginleştiğini aktaran Putin, Rusya'nın Filistin halkına yardım ettiğini dile getirdi.

Putin, "Bölgede sürdürülebilir barışın, ancak iki halk için iki devletin oluşturulmasını öngören, kabul gören uluslararası hukuk temelinde sağlanabileceğine her zaman inandık. Rusya, insani yardımın sağlanması ve Orta Doğu'da barış sürecinin yeniden başlatılmasından yana." şeklinde konuştu.

İsrail ile Hamas arasında yıl başında ateşkes sağlandığına dikkati çeken Putin, "Maalesef, Gazze'de sağlanan ateşkes süreci bozuldu ve durum kötüleşmeye devam ediyor." dedi.

"Filistin halkı, uluslararası hukukun uygulanmasını istiyor"

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Rusya'ya Filistin meselesine yönelik sergilediği yaklaşımdan dolayı minnettar olduğunu dile getirerek, "Filistin halkı, uluslararası hukukun öngördüğünden daha fazlasını istemiyor ve uluslararası hukukun uygulanmasını istiyor." dedi.

Gazze'ye insani yardımın sağlanması gerektiğini vurgulayan Abbas, "Gazze'de 51 bini aşkın kişi öldü. Yaralı sayısı ölenlerden daha yüksek. Gazze'de durum çok kötü. Şu anda askeri durum ve ateşkes konuları açısından çok zor koşullardayız. Bu Gazze ve Batı Şeria'daki durumla ilgili. Ateşkesin sağlanmasını ve insani sorunların çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'e yönelik yaklaşımını eleştiren Abbas, Filistinlilerin yerinden edilmesine ve "Gazze Rivierası"na karşı çıktıklarını vurguladı.

Abbas, "Bu plan kabul edilemez. Bu nedenle bunu reddettik. Gazze'de Amerikan yönetiminin kurulması fikrini de duyduk. Biz bu fikre de karşı çıkıyoruz. Amerikalılara bunu bildirdik. Ne Amerikalıların ne de herhangi bir yabancının Gazze Şeridi'ni yönetme hakkı yok. Gazze'ye dönmek istiyoruz ve Gazze'nin Filistin tarafından yönetilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin ve Abbas Gazze'yi Tartıştı - Son Dakika

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