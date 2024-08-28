Putin ve Aliyev Güney Kafkasya'daki Durumu Ele Aldı - Son Dakika
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Putin ve Aliyev Güney Kafkasya'daki Durumu Ele Aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesinde Güney Kafkasya'daki durumu ele aldı. Putin'in Azerbaycan ziyaretiyle ilişkilerin daha da derinleşeceği belirtildi. Ayrıca Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması ve sınırların belirlenmesi konuları da görüşüldü.

28.08.2024 14:18
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptıkları telefon görüşmesinde Güney Kafkasya'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Aliyev telefonda görüştü.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Putin'in yakın zamanda Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sırasında varılan anlaşmaların, müttefik ve ortaklık seviyesindeki ilişkileri daha da derinleştireceği belirtildi.

Güney Kafkasya'daki durumun da istişare edildiği görüşmede, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili konular ele alındı.

Bu bağlamda Rus tarafı, Bakü ve Erivan'a uygun çözümlerin geliştirilmesi konusunda destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Putin ile Aliyev, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

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