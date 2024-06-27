Putin ve Nguesso, ikili ilişkileri ele aldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüşerek ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'yı ziyaret eden Nguesso, Putin ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Putin, Nguesso'ya "Rusya Federasyonu Onur Ödülü"nü takdim etti.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Kongo arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve Nguesso'nun buna katkıda bulunduğunu belirtti. Putin, iki ülkenin uluslararası alanda da ortak çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Kongo Devlet Başkanı Nguesso da Rusya'nın sadece Kongo ile değil, diğer Afrika ülkeleriyle de ilişkileri geliştirdiğine dikkati çekerek, "Bu sayede Afrika halkı yükseliş dönemine girdi, sömürgeciliğe karşı mücadelede güç kazandı. Bu mücadele çeşitli formatlarda devam ediyor. Afrika'da yaşayan halklar etkili kalkınma için mücadele ediyor." dedi.

Nguesso, Rusya ile ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını dile getirdi.