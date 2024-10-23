Putin ve Pezeşkiyan'dan Kapsamlı Anlaşma - Son Dakika
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Putin ve Pezeşkiyan'dan Kapsamlı Anlaşma

Rusya ve İran, stratejik ortaklık anlaşması imzalamak için bir araya geldi. İşbirliği artıyor.

23.10.2024 18:47
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yakında ülkeleri arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacakları bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Pezeşkiyan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmeye iki ülkenin yetkilileri de katıldı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilere değinerek, "Dost ve yapıcı ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğimizin olumlu yönde gelişimini korumak ana görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

İkili ilişkilerde "Kuzey-Güney" uluslararası ulaşım koridoru projesi ve Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ve üçüncü güç ünitelerinin inşasının öncelikli konular olduğunu belirten Putin, Ağustos 2023'te yürürlüğe giren turist gruplarına yönelik vizesiz seyahat uygulaması sayesinde karşılıklı turist sayısının yüzde 52 arttığını aktardı.

İran'ın BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi olduğunu ve bunun uluslararası alanda çalışmak için fırsat oluşturduğunu dile getiren Putin, 2023'te İran ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ekonomi alanında ilerleme sağladığını söyledi.

Putin, "Yakında Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayabileceğiz. Bu belgeyi ve diğer önemli belgeleri imzalamak için ülkemize ayrı bir ziyaret yapma davetimizi kabul ettiğiniz için minnettarız." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin bozmaya çalıştığı tüm süreçleri halledebileceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Rusya ile ilişkilerin stratejik seviyede ve iki devletin çıkarına olduğunu belirtti.

BRICS ülkeleriyle kapsamlı işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini dile getiren Pezeşkiyan, ABD'nin İran ve Rusya'ya yaptırım uyguladığına dikkati çekerek, "ABD'nin bozmaya çalıştığı tüm süreçleri halledebileceğimize ve engelleri ortadan kaldıracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da yakında Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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