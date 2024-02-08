Putin ve Şi, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkileri, Filistin ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.
Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Şi'nin telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin görülmemiş düzeyde olduğunun bir kez daha ifade edildiği, ikili ticaret hacminin liderlerin belirlediği hedef tarihten bir yıl önce 200 milyar doları aşarak 227,7 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.
Görüşmede, enerji, finans, altyapı, sanayi ve tarım gibi alanlar dahil, ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda karışlıklı fikir birliğine varıldığı aktarılan açıklamada, "Her iki taraf da başta Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü olmak üzere çeşitli çok taraflı yapılar çerçevesinde dış politikada eş güdümü artırmaya hazır olduklarını teyit etti." denildi.
Açıklamada, görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin de istişare edildiğinin ve Rusya ve Çin'in, Filistin sorununun kabul görmüş uluslararası yasal çerçevede siyasi ve diplomatik çözümü yönündeki yaklaşımlarının tamamen örtüştüğünün altı çizildi.
Kremlin açıklamasında, Putin'in Tayvan konusunda "Tek Çin" politikasına desteğini yinelediği, Ukrayna konusuna da değinildiği kaydedildi.
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