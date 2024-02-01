Rabat\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları protesto edildi

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Fas'ın başkenti Rabat'ta parlamento binası önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin için Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısıyla Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Gazze'de sivillerin korunması ve İsrail'in saldırılarının durdurulmasını talep eden sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar karşısında uluslararası toplumun sessizliğini kınadı.

Filistin için Ulusal Eylem Grubu üyesi Ahmed Vihman, İsrail'in yaklaşık 4 aydır saldırılarını sürdürerek Gazze'de büyük bir yıkıma neden olduğuna dikkati çekerek, Fas halkının düzenlediği gösterilerle ülkelerinin, İsrail ile normalleşmeyi rafa kaldırmasını ve yapılan anlaşmaların iptal edilmesini talep ettiğini söyledi.

Vihman, sivillerin, çocukların hedef alındığına dikkati çekerek Gazze'deki durumun son derece tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in Filistin'de kutsalları hedef aldığına da değinen Vihman, "Bağımsızlığını kazanma mücadelesi veren Filistin halkına destek verilmesi gerektiğine" vurgu yaptı.

Fas, 10 Aralık 2020'de Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını öngören normalleşme anlaşmasını imzalamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.