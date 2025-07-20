Rabatte Gazze için büyük protesto

Fas'ın başkenti Rabat'ta on binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ölümcül ablukayı ve aç bırakma politikasını protesto etti.

Filistin'i Destekleme Cephesi başta olmak üzere ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Rabat'ta düzenlenen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda uluslararası toplumun yetersizliğini sert sözlerle eleştirdi.

Rabat'taki tarihi Bab el-Hadd Kapısı'ndan şehir merkezindeki parlamento binasına kadar yürüyen göstericiler, Gazze'deki Filistinli sivillerin korunması ve İsrail'in saldırılarına son verilmesi yönünde sloganlar attı.

Göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Adalet istiyoruz, dünya sessiz", "Sesini yükselt, ABD sorumlu de!", "Filistin felaketin eşiğinde" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2,4 milyonluk nüfusa karşı yürüttüğü kasıtlı aç bırakma politikası ve 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle "Gazze'nin toplu ölümlerin eşiğinde" olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.