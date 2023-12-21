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Rafadan Tayfa: Hayrimatör 29 Aralık'ta vizyonda! - Son Dakika
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Rafadan Tayfa: Hayrimatör 29 Aralık'ta vizyonda!

TRT'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın dördüncüsü olan 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör', 29 Aralık'ta sinemalarda seyirciyle buluşacak. Hayri ve arkadaşlarının yeni macerasında birbirinden güzel sürprizler bekleniyor.

Rafadan Tayfa: Hayrimatör 29 Aralık\'ta vizyonda!
21.12.2023 - 20:21,
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Türkiye'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın dördüncüsü "Rafadan Tayfa: Hayrimatör", 29 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmin vizyona gireceği haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sobacı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük küçük herkesin TRT Çocuk'ta severek izlediği Rafadan Tayfa, beyaz perde için bir kez daha gün sayıyor. Hayri ve dostlarının yeni hikayesinde birbirinden güzel sürprizler sizi bekliyor. TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' 29 Aralık'ta sinemalarda!"

Rafadan Tayfa'nın son macerasını aktaracak filmin yönetmenliğini serinin diğer üç filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi. Fidan aynı zamanda filmin müziklerine de imza attı. Yapımın senaryosunu ise Arzu Yurtseven kaleme aldı.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Uzaya çıkan en genç insan olarak oldukça popüler olan Hayri'nin 'Yüzyılın İcadı' olarak tanıttığı ve mühendislik harikası olarak tasarladığı 'Hayrimatör', Zobi'nin de desteğiyle çalıştırılır; ancak bu kez de kötüler devreye girecektir. İcadın kötülerin ele geçirmesi halinde, tüm dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır. Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'i bu kez hiç olmadığı kadar zorlu bir görev beklemektedir."

Kaynak: AA
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