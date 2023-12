Türkiye'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa serisinin dördüncüsü "Rafadan Tayfa: Hayrimatör"ün galası gerçekleştirildi.

Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen galaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, animasyon filmlerini önemsediklerini belirterek, "Animasyon filmlerinin dijital dünyada, görsel ve işitsel medyada pasta payı her geçen gün artarak devam ediyor. Dünya genelinde yüzde 25'lere varan bir pasta payı var. 2023'te Türkiye'de 12'si yerli 63 tane animasyon film gösterime girdi. Bunların da pasta payı yüzde 32-33 seviyelerine kadar çıktı." dedi.

Ersoy, animasyon türünde yerli yapımların izlenme oranının yabancı filmlere göre daha yüksek olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak animasyon filmlerinin, Türk kültürünün ve ahlaki değerlerinin küçük yaşta aşılanması açısından çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. O açıdan da 2015'ten itibaren her sene artan oranlarla, uzun metrajlı animasyon filmlerine verdiğimiz destekleri arttırıyoruz. Yerli animasyon filmlerinin izlenme sayılarının her sene artarak devam etmesi de verdiğimiz desteğin yerini bulması açısından çok önemli. Bizi açıkçası mutlu ediyor. Bu vesileyle yerli yapımları tebrik ediyoruz."

Rafadan Tayfa filmlerinin kültür varlıklarının olduğu noktalarda çekildiğini aktaran Ersoy, Göbeklitepe, Galata Kulesi temalarına yer verildiğini, bu açıdan çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti.

"Unutulmaz izler bırakan yapımların çoğalması bizim için çok kıymetli"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Rafadan Tayfa'nın Milli Teknoloji Hamlesi'nde kendilerine yol arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Rafadan Tayfa, Türkiye'nin kendi teknolojisini kendi geliştirebilen bir ülke olması yolculuğunda çocuklarımızın bu sürece dahil olabilmesi, Türkiye'de, teknolojide yaşanan gelişmeleri eğlenerek öğrenebilmeleri açısından bugüne kadar çok büyük bir rol üstlendi." değerlendirmesini yaptı.

Bir önceki film olan Galaktik Tayfa'nın geçen yıl büyük beğeniyle çocuklar ve tüm toplum tarafından takip edildiğine işaret eden Kacır, "O film 3 milyona yakın izleyiciye erişti. Ben ümit ediyorum ki bu film de en az Galaktik Tayfa kadar büyük bir ilgi görecektir." dedi.

Kacır, yerli yapımların kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Özellikle erken yaşlarda çocuklarımızın milli değerlerimizle ve sinemayla tanışması ve buluşması çok değerli. Aynı zamanda Rafadan Tayfa gibi artık 10 yaşına adım atmak üzere olan ve sadece televizyon ekranında değil, müzikallerle, sinema filmleriyle, çocuklarımızın çocukluk çağında unutulmaz izler bırakan yapımların çoğalması bizim için çok kıymetli. Bakanlık olarak tıpkı araştırma, geliştirme ekosistemini desteklediğimiz gibi endüstriyel tasarım çalışmalarını, tasarım merkezlerini de güçlü şekilde destekliyoruz. Halihazırda Türkiye'de 400'e yakın tasarım merkezinde ekiplerin yürüttükleri yaratıcı endüstri çalışmalarına katkı sunmaya, destek olmaya devam ediyoruz."

İleriki dönemde Türk yapımlarının sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada büyük ilgiyle takip edilmeye devam edileceğini vurgulayan Kacır, bu yapımların hem çocukların gelişimine katkı sunacağını hem de Türkiye'nin dünya tarafından en iyi şekilde tanınmasına ve bilinmesine destek olacağını anlattı.

Bakan Kacır, gala gösteriminin aslında birkaç gün önce Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Malumunuz hafta sonu bir terör saldırısı yaşadık ve 12 evladımızı şehit verdik. Bundan dolayı da gala gösterimini bugüne ertelemiş olduk. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın himayesindeki çocuklarımız da gala gösteriminde misafirimiz olacaklar. Aynı zamanda şehitlerimizin çocukları da burada gala gösteriminde bizimle birlikte olacak. Allah milletimizi, evlatlarımızı ve çocuklarımızı korusun. İnşallah Rafadan Tayfa: Hayrimatör'ün yolu açık olsun, gişesi bol olsun." ifadelerini kullandı.

"Gayemiz çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise Rafadan Tayfa filmlerinin çocukların yanı sıra yetişkinler tarafından da ilgi gördüğünü aktararak, "Söz konusu çocuk olduğunda TRT olarak emanet zihin ve kalplerle muhatap olduğumuzun bilincinde içeriklerimizi üretiyoruz. Çok büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. En temel gayemiz çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak." şeklinde konuştu.

TRT'nin Türkiye'deki animasyon sektörüne çok büyük bir destek verdiğinin altını çizen Sobacı, animasyon sektörünü TRT Çocuk olmadan değerlendirebilmenin çok mümkün olmadığını kaydetti.

Sobacı, TRT ortak yapımı olarak beyaz perdeye taşınan animasyonların 2022'de 3,6 milyon, 2023'te ise 4,5 milyon izleyiciye ulaştığı bilgisini verdi.

"Rafadan Tayfa kuşaklar arasında bir köprü"

AA muhabirine konuşan yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan da Rafadan Tayfa'daki Hayri karakterinin Türkiye'nin en çok sevilen karakteri olduğuna vurgu yaparak şunları anlattı:

"Biz animasyon alanında bütün rekorların sahibi bir yapım şirketi olarak göğsümüzde büyük bir gurur var. Tabii omuzlarımızda da büyük bir yük var. Bu da içeriğinde her harfini, görselde her karesini, müziğinde her notasını daha ileri bir noktaya taşımak. Gerçekten bu filmde biz animasyon kalitesinde çıtayı çok daha yukarılara çıkardık. Bugün Türkiye'de, dün tüm Avrupa'da arkadaşlarımızla buluştuk. Rafadan Tayfa kuşaklar arasında bir köprü. O yüzden anne babaların da arkadaşlarımızla aynı heyecanı yaşayabileceği bir film."

Bu yıl vizyona giren 11. TRT ortak yapımı animasyon film "Rafadan Tayfa: Hayrimatör", Türkiye'deki tüm sinema salonlarında vizyona girerek döneminin lokasyon rekorunu kırdı.

Rafadan Tayfa'nın son macerasını aktaracak filmin yönetmenliğini, serinin diğer üç filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi. Fidan aynı zamanda filmin müziklerine de imza attı. Yapımın senaryosunu ise Arzu Yurtseven kaleme aldı.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Uzaya çıkan en genç insan olarak oldukça popüler olan Hayri'nin 'Yüzyılın İcadı' olarak tanıttığı ve mühendislik harikası olarak tasarladığı 'Hayrimatör', Zobi'nin de desteğiyle çalıştırılır. Ancak bu kez de kötüler devreye girecektir. İcadı kötülerin ele geçirmesi halinde, tüm dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır. Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'i bu kez hiç olmadığı kadar zorlu bir görev beklemektedir."