Raid eş-Şafii Özgürlüğüne Kavuştu - Son Dakika
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Raid eş-Şafii Özgürlüğüne Kavuştu

23 yıl İsrail hapishanesinde kalan Filistinli yazar Raid eş-Şafii, esir takasıyla serbest kaldı.

02.02.2025 15:17
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Hayatının 23 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren 50 yaşındaki Filistinli yazar Raid eş-Şafii, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda özgürlüğüne kavuştu.

Esir takasının dördüncü turu kapsamında dün Gazze Şeridi'ndeki 3 sivil İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Anlaşma kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderilen Filistinli esirlerden biri olan Raid eş-Şafii özgürlüğüne ancak "sürgünde" kavuşabildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti sakinlerinden Şafii, Hamas Hareketi Mahkumlar Enformasyon Bürosu'na göre, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne üye olmakla suçlanarak, Temmuz 2002'de tutuklanmasından bu yana 23 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Şafii, tutuklandığı sırada, ağır bir sorgulamaya tabi tutularak, şiddetli şekilde dövüldü ve hücre hapsine nakledildi.

Şafii'nin tutuklanması sırasında ailesi, sürekli İsrail baskınlarına, zulmüne ve tüm aile üyelerine yönelik tutuklama tehditlerine maruz kaldı.

Hapishanedeyken kaybettiği iki kızı ve babasına veda edemedi

Şafii hapishanedeyken henüz 6 yaşında olan en büyük kızı Dina trafik kazasında hayatını kaybetti. İsrail hapishane idaresi, Şafii'nin kızına veda etmesine ve cenazesine katılmasına izin vermedi.

Büyük kızının ölümünden sadece üç ay sonra, bir diğer kızı Ranya'nın yine trafik kazasında öldüğü haberiyle ikinci bir şok yaşayan Şafii, bunun ardından 2017'de babası Alyan'ı kaybetti.

İsrail, Filistinli tutuklu Şafii'nin babasına da veda etmesine ve cenazesine katılmasına izin vermedi.

Hapiste roman yazarak akademik eğitimine devam etti

Şafii, hapishane idaresinin kendilerine yönelik kısıtlamalarını protesto etmek için Filistinli tutuklularla birlikte birçok kez açlık grevi yaptı.

Hapishane şartlarına rağmen, Şafii, Batı Şeria'nın merkezindeki Ebu Dis kasabasındaki El-Kuds Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında lisans derecesi, ardından bölgesel çalışmalar alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Şafii, 2023'te de "Ruat Yayınevi" tarafından yayınlanan "Mabed el-Garib (Yabancının Tapınağı)" romanını yazdı.

Filistinli yazar romanında, direniş faaliyetlerinden dolayı İsrail tarafından tutuklanan ve daha sonra Filistin Yönetimi tarafından da aynı sebepten dolayı tutuklanan Filistinli bir savaşçının hayal kırıklığına uğraması ve bu durumun onu yabancılaşma noktasına getirdiği süreci kaleme aldı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından bugün hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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