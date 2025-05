Raid Mammadov Türkiye'de Sahne Aldı

Azerbaycan asıllı Rus piyanist Raid Mammadov, Türkiye'de ilk kez Bayou Villas'da müzikseverlerle buluştu.

Mammadov konserde ünlü besteci Johannes Brahms'ın "Intermezzo No. 1 Op. 117" ve "Scherzo Op. 4", Keith Jarrett'ın "Encore", "Tokyo November 14 1976", Michel Petrucciani'nin "Brazilian Like" ve Johann Sebastian Bach'ın "Partita No. 2 in C Minor BWV 826" gibi klasik ve caz dünyasının önemli eserlerini yorumladı.

Kendi besteleri olan "The Letter" ve "The Morning After; Jardins sous la Pluie" eserlerini de dinleyiciye sunan Mammadov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Burası benim ikinci evim gibi." dedi.

"Bestelediğim eserler muğam türündedir"

Mammadov, konser repertuvarına ilişkin, Alman müziğinden ve en sevdiği besteci Johannes Brahms'tan çeşitli eserler yorumladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunlar iki çok zıt eser aslında. Bir tanesini henüz çok gençken, 20 yaşında bestelemiş. Brahms hayatı boyunca müzikle uğraşmış bir sanatçı. Diğeri ise artık bu dünyayla vedalaştığı bir eser. Konserde daha sonra klasik müzikten caz müziğine yöneldik. Çocukluğumdan beri en sevdiğim caz vokalisti Keith Jarrett'tir. Onun ve Fransız besteci Michel Petrucciani'nin eserlerini dinledik."

İlk bölümün ardından kendi bestelerini dinleyiciyle buluşturduğunu belirten Mammadov, "Bestelediğim eserler muğam türündedir. Muğam, Azerbaycan'ın halk müziği türüdür. Türk müziğine çok yakındır. Bu yüzden Türk halkına çok yakın olan bu eserleri seslendirdim. Bu programı, konseri buraya özel hazırladım. Daha önce hiç ifa etmemiştim. Bu güzel mekan için bu repertuvarı özel çerçevede dile getirdim." değerlendirmesinde bulundu.

"Burası benim ikinci evim"

Raid Mammadov, Türkiye'de çok arkadaşı olduğunu dile getirerek, "Öğrenciliğim sırasında Moskova Devlet Konservatuvarı'nda dersler aldım. Orada Türk arkadaşlarımla tanıştım. İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden arkadaşlarım var. Aramızda çok yakın bir ilişki var ve bu benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de konser vermeye devam etmeyi çok istediğini söyleyen Mammadov, "Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Burası benim ikinci evim. Hem dil hem insanların bana olan sevgisi çok güzel. Bütün bunlar içimde buraya karşı büyük bir sevgi duygusu yaratıyor." diye konuştu.

Riad Mammadov

Bakü'de 1989'da dünyaya gelen Azerbaycan asıllı Rus piyanist Riad Mammadov, besteci ve müzikologdur.

Moskova Çaykovski Konservatuvarı'nda eğitimini tamamlayan sanatçı, klasik müzik, caz ve Azerbaycan'ın geleneksel müziği muğam türünü harmanlayarak "caz-mugam" adı verilen özgün bir müzik tarzı geliştirdi.

Pek çok orkestrayla konserler veren sanatçı, uluslararası festivallerde de yer almasının yanı sıra müzikoloji alanında hibrit türler üzerine akademik çalışmalar yaptı.

Son yıllarda "Vekil Rüyalar II", "Aziza'yı Beklerken" gibi çeşitli albümlere imza atan Mammadov, çağdaş müzikte yenilikçi bir isim olarak tanınıyor.