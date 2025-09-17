Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Rajasthan'daki Baran bölgesinde polis, 15 yaşındaki kız çocuğunun köyünün yakınlarındaki nehirden su doldurduğu sırada timsah saldırısına uğradığını belirtti.
Polis, durumu fark eden köylülerin timsahın nehre sürüklediği çocuğu teknelerle açılarak kurtarmaya çalıştığını aktardı.
Timsahın bir süre sonra bıraktığı çocuğun derin nehirde kaybolduğu ifade edilirken, kızın cesedinin daha sonra bulunduğu açıklandı. Otopsi raporuna göre, çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Timsahın saldırdığı 15 yaşındaki kız çocuğu öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?