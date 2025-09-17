Timsahın saldırdığı 15 yaşındaki kız çocuğu öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Timsahın saldırdığı 15 yaşındaki kız çocuğu öldü

Timsahın saldırdığı 15 yaşındaki kız çocuğu öldü
17.09.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde timsahın saldırıp nehre sürüklediği 15 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Polis, durumu fark eden köylülerin timsahın nehre sürüklediği çocuğu teknelerle açılarak kurtarmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlattı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Rajasthan'daki Baran bölgesinde polis, 15 yaşındaki kız çocuğunun köyünün yakınlarındaki nehirden su doldurduğu sırada timsah saldırısına uğradığını belirtti.

KÖYLÜLER KURTARMAYA ÇALIŞTI

Polis, durumu fark eden köylülerin timsahın nehre sürüklediği çocuğu teknelerle açılarak kurtarmaya çalıştığını aktardı.

NEHİRDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Timsahın bir süre sonra bıraktığı çocuğun derin nehirde kaybolduğu ifade edilirken, kızın cesedinin daha sonra bulunduğu açıklandı. Otopsi raporuna göre, çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Hindistan, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Polis, Doğa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Timsahın saldırdığı 15 yaşındaki kız çocuğu öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL’lik bilgisayarım kayıp Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp
Görüntü Türkiye’den 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar Görüntü Türkiye'den! 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Bunu liderinize anlatacağım, sessiz olun Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Bunu liderinize anlatacağım, sessiz olun
Otomobilden müzik sesi duyan işçiler 10. katta halay çekti Otomobilden müzik sesi duyan işçiler 10. katta halay çekti
Trump’tan İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum
İstanbul’da otopilot modundayken kontrolden çıkan Tesla kaza yaptı İstanbul'da otopilot modundayken kontrolden çıkan Tesla kaza yaptı

13:19
Fatih Terim’in ’’Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor’’ sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Fatih Terim'in ''Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?'' sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:17
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar Resmen insan avı yapmışlar
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar! Resmen insan avı yapmışlar
12:53
Netanyahu istedi Mesut Yılmaz, Erdoğan’dan çekinip vermedi İşte o Siloam Yazıtı’nın önemi
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi
12:15
Bakan Şimşek’ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı
Bakan Şimşek'ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı
11:35
Türkiye’yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı Meğer timsah gözyaşları dökmüş
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş
11:30
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin’i devlet olarak tanımayacaklar
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 14:12:03. #7.12#
SON DAKİKA: Timsahın saldırdığı 15 yaşındaki kız çocuğu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.